Crónica de entrenamientos
Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Verstappen domina la FP3 en Brasil; Colapinto en 14° y Sergio Pérez en 20°
Max Verstappen superó a Andrea Kimi Antonelli en la tercera práctica libre en Brasil, mientras que Franco Colapinto se ubicó en el grupo medio. Checo Pérez por delante de Valtteri Bottas.
Luis Ramírez
Edited: 7 nov 2026, 15:35
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Manuel Eletto / Getty Images
La nueva unidad de potencia que ha montado Red Bull en el coche de Max Verstappen ha servido de inmediato y el cuatro veces campeón del mundo se colocó en la cima con un tiempo de 1m11.622s superando a los motores Mercedes de Andrea Kimi Antonelli y el McLaren de Lando Norris.
Cuando la sesión inició, los primeros 15 minutos fueron controlados por el Ferrari de Charles Leclerc, el cual también tendrá que penalizar con 10 posiciones. El monegasco logró una marca de 1m12.439s superando a Antonelli con 0.058s y a Verstappen que se colocaba en tercero. Liam Lawson daba la primera sorpresa en cuarto y Oscar Piastri se colocó en quinto con Lewis Hamilton en sexto, a casi cuatro décimas.
En la primera tanda, el argentino Franco Colapinto se ubicó 19 a 2.1 segundos de lo hecho por Leclerc, mientras que Sergio Pérez fue 21 a 2.4 segundos.
La situación cambió cuando Antonelli saltó al trazado y con los medios colocó 1m12.209s. Verstapoen ascendió al segundo a 0.075s con Leclerc descendido al tercero y Russell, Lawson cerrando los cinco primeros.
Hamilton abandonó la sesión a la mitad de la tanda luego de presentar problemas en la unidad de potencia, la misma que Ferrari reemplazó y que le costará 10 posiciones en la parrilla.
Cuando el momento de los blandos llegó fue el momento de Max Verstappen de brillar. El de Red Bull se fue a la cima con 1m11.622s superando a Antonelli por 0.025s. Norris, Russell y Leclerc cerraban los cinco primeros a menos de tres décimas de segundo.
Los Racing Bulls se mostraron sólidos con Arvid Lindblad en séptimo, a menos de medio segundo de Verstappen seguido por Liam Lawson. Isack Hadjar cerró noveno con el brasileño Gabriel Bortoleto en décimo como el mejor Audi.
Franco Colapinto saltó a la posición 14 con los blandos a 1.3 segundos del cuatro veces campeón del mundo.
Sergio Pérez finalizó en la posición 20 a 1.9 segundos de su excompañero en Red Bull.
Horarios de la Clasificación para el GP de Sao Paulo 2026
País / Zona Horario de la Clasificación México / Costa Rica / Belice / El Salvador 12:00h Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 13:00h Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 14:00h Argentina / Uruguay / Chile / Paraguay 15:00h
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