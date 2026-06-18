Poco después de que cayera la bandera a cuadros en Mónaco el 7 de junio de 2026, quedó claro que los resultados finales aún podían cambiar, ya que Alpine solicitó un Derecho de Revisión. Cinco días después, la clasificación final fue modificada, pero en lugar de zanjar el asunto, eso reabrió la puerta a que los resultados fueran cuestionados de nuevo. McLaren y Red Bull protestaron, mientras Mercedes solicitó otra revisión, con una nueva audiencia programada para el sábado.

Kimi Antonelli ganó la carrera, con Lewis Hamilton terminando segundo. Pero el destino del último puesto en el podio sigue sin estar claro. Pierre Gasly cruzó la meta tercero, pero después fue relegado al séptimo lugar, dejando al Isack Hadjar de Red Bull celebrando en el podio, solo para caer de nuevo al cuarto puesto unos días después, con más cambios aún posibles.

Entonces, ¿qué está pasando realmente? ¿Podrían cambiar otra vez los resultados? ¿Y cuándo terminará todo esto?

¿Qué ocurrió realmente?

Se impuso un número inusualmente alto de sanciones por exceso de velocidad en el pitlane durante el Gran Premio de Mónaco. Cinco pilotos –incluido el Pierre Gasly de Alpine en dos ocasiones– recibieron penalizaciones de cinco segundos, todas por superar el límite de velocidad por no más de 0.4km/h. Cinco de las seis infracciones se registraron con apenas 0.1km/h por encima del límite.

Solo varios días después se supo que la mayoría de esas penalizaciones podrían haberse impuesto incorrectamente después de que Formula One Management admitiera que el sistema de cronometraje del pitlane había sido configurado incorrectamente.

El verdadero problema era que estas penalizaciones, aunque mínimas, tuvieron un gran impacto no solo en el resultado de la carrera sino también en la lucha por el campeonato. Entre los sancionados estaba George Russell.

George Russell, Mercedes, Lando Norris, McLaren Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Lo que empeoró aún más la situación fue que el piloto de Mercedes intentó cumplir su penalización durante la carrera, pero no lo hizo correctamente.

Existe un mecanismo prescrito en el reglamento para cumplir este tipo de penalizaciones. Los equipos están obligados a "perder" cinco segundos durante la siguiente parada en boxes del piloto. Si un piloto no vuelve a entrar en boxes durante la carrera, se añade la misma cantidad de tiempo al tiempo final de carrera.

Lo que salió mal para Russell fue que decidió por sí mismo entrar en boxes y cumplir la penalización durante un periodo de safety car. Pero Mercedes no esperaba que lo hiciera y no siguió el procedimiento requerido. Eso le valió a Russell una segunda penalización, esta vez un drive-through, que lo dejó fuera de los puntos.

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¿De quién es la culpa?

Esta pregunta es difícil de responder.

La FIA es responsable del aspecto deportivo de la Formula 1, pero en este caso es en la práctica el cliente del proveedor oficial de cronometraje, que es Formula One Management, el promotor del campeonato.

El error se produjo antes del evento, después de que la configuración del pitlane de Mónaco se modificara ligeramente en comparación con años anteriores.

El sistema mide la velocidad media entre bucles de cronometraje en lugar de usar cámaras de velocidad. Ese enfoque ha funcionado de forma fiable durante años y generalmente se considera más robusto, ya que evita que los equipos intenten engañar al sistema reduciendo brevemente la velocidad en el punto de cronometraje mientras superan el límite de velocidad en otras zonas.

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Andrej Isakovic / AFP via Getty Images

Pero en Mónaco, uno de los sectores de cronometraje parece haber sido configurado con una distancia incorrecta, lo que provocó que los pilotos activaran infracciones por exceso de velocidad pese a mantenerse por debajo del límite real de 60km/h.

También está bastante extendida la opinión de que los equipos afectados comparten parte de la responsabilidad.

Los equipos saben cómo funciona el sistema y se espera que dejen suficiente margen para cualquier pequeña imperfección. Durante los entrenamientos y la clasificación ya hubo varias infracciones por exceso de velocidad en el pitlane, por lo que los equipos teóricamente podrían haber reaccionado ajustando sus limitadores del pitlane ligeramente más bajos para evitar verse sorprendidos por lo que muchos sospechaban que era un sistema mal configurado.

¿Por qué solo se revisó el resultado de Gasly?

Hay dos razones. En primer lugar, los comisarios de la FIA —que son independientes de la FIA y solo son responsables de hacer cumplir el reglamento— no tenían ningún mecanismo formal para revisar automáticamente cada penalización. Como solo Alpine solicitó un Derecho de Revisión, solo pudieron reconsiderar el caso de Gasly.

La principal razón por la que se anularon las penalizaciones de Gasly fue la prueba aportada por Alpine, incluida una declaración de FOM confirmando que el sistema de cronometraje del pitlane había estado funcionando incorrectamente.

Esa prueba solo estuvo disponible el miércoles posterior a la carrera, por lo que otros equipos no impugnaron los resultados de inmediato.

Pierre Gasly, Alpine Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Para Mercedes y McLaren, además, anular el resultado habría sido mucho más complicado.

Russell ya había intentado cumplir su penalización durante la carrera, mientras que Oscar Piastri cumplió con éxito la suya durante una parada en boxes. En el caso de Gasly, los comisarios simplemente restauraron su tiempo original de carrera. En los otros casos, estaba mucho menos claro cómo podrían deshacerse las consecuencias de penalizaciones que ya se habían cumplido.

En ese momento, muchos creían que simplemente no había una solución práctica.

¿Por qué los equipos están protestando ahora?

Porque tanto la admisión por parte de FOM de que el sistema había sido configurado incorrectamente como la posterior decisión de cancelar las penalizaciones de Gasly sorprendieron a muchos.

Los comisarios anularon en la práctica las penalizaciones de un piloto mientras dejaban intactas las de los demás.

En su veredicto, afirmaron específicamente que no existía ningún mecanismo dentro del reglamento para revertir las consecuencias para los otros pilotos afectados porque sus carreras ya se habían desarrollado de manera diferente como resultado de las penalizaciones.

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Aunque sigue sin estar claro si existe alguna forma práctica de revertir esas consecuencias, los equipos rivales sostienen que cancelar solo las penalizaciones de Gasly crea un precedente peligroso.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Desde su perspectiva, Alpine se ha beneficiado de un fallo del sistema mientras otros siguen sufriendo las consecuencias del mismo error.

También hay un argumento deportivo. En el caso de Russell, la penalización impuesta incorrectamente puede haberle costado un podio y una cantidad significativa de puntos del campeonato.

¿Se cancelarán ahora otras penalizaciones?

Eso es imposible de responder. El caso se está volviendo más enredado y más complicado con cada día que pasa.

Los comisarios ya han creado un precedente importante al anular las penalizaciones de Gasly, y es difícil predecir qué otros precedentes podrían seguir.

El problema fundamental es que puede no haber una solución que satisfaga a todos los involucrados. Alpine ganó su caso y está contento de que los resultados sigan como están. Red Bull quiere que se restituya la posición de podio de Hadjar. McLaren argumentó que la decisión en el caso de Alpine "corre el riesgo de crear desigualdad deportiva y socavar la confianza en la aplicación coherente del Reglamento Deportivo de la FIA". Mercedes, por su parte, sigue buscando justicia para Russell.

La solicitud de Derecho de Revisión de Mercedes ya ha sido aceptada para una audiencia, y los comisarios de Mónaco volverán a reunirse por videollamada el sábado para escuchar los argumentos del equipo.

Lo que ocurra con las protestas de McLaren y Red Bull —y cuándo— sigue sin estar claro.

¿No es más fácil simplemente cancelar toda la carrera?

En realidad, no. Aparte del hecho de que el reglamento no prevé ningún mecanismo para anular el resultado de un gran premio completo, hacerlo también castigaría injustamente a equipos y pilotos que no se vieron afectados por el problema del cronometraje del pitlane.

Por encima de todo, penalizaría a Antonelli, que dominó el fin de semana y ganó la carrera por méritos propios.

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

También hay otro punto: de los 22 pilotos que comenzaron la carrera, solo cinco fueron finalmente sorprendidos por exceso de velocidad en el pitlane. Aunque eso no cambia el hecho de que el sistema de cronometraje fue configurado incorrectamente, sugiere que todavía era posible evitar las penalizaciones. Si los equipos hubieran optado por dejar un margen ligeramente mayor y ajustar sus limitadores del pitlane a una velocidad más baja, muy bien podrían haber evitado toda la controversia.

¿Cuándo terminará todo esto?

Potencialmente —y con suerte— para cuando Formula 1 llegue a Austria.

Incluso la audiencia del sábado puede no producir un resultado inmediato. A los comisarios les llevó un día entero publicar su veredicto de siete páginas tras la exitosa solicitud de Derecho de Revisión de Alpine.

Los comisarios están lidiando con una situación que nunca había surgido antes, lo que significa que la Formula 1 está operando en territorio desconocido. Sea cual sea la decisión a la que finalmente se llegue, es probable que algunas partes queden descontentas.

Con la clasificación del Gran Premio de Mónaco aún sin resolverse casi dos semanas después de la bandera a cuadros, el caso ya se está convirtiendo en una de las disputas deportivas más prolongadas de la historia reciente de la Formula 1.

Como dijo una fuente interna, la saga "va a alargarse potencialmente durante meses, y los únicos que realmente ganan ahora son los abogados".