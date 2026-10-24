Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Así quedaron los duelos entre compañeros tras la clasificación de F1 2026 en Austin

Así están las cosas en los duelos entre compañeros de equipo de 2026 tras la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1

Benjamin Vinel

Benjamin Vinel

Publicado: 24 oct 2026, 23:24

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

Después de cada sesión de clasificación de Formula 1, Motorsport.com publica el registro de clasificación de cada equipo en términos de duelos entre compañeros de equipo.

Este registro se basa exclusivamente en los resultados de clasificación, de modo que las sanciones en parrilla no alteren las estadísticas.

Cuando un piloto no puede marcar un tiempo de vuelta representativo debido a un problema técnico o a un incidente, esto se mencionará en la tabla.

Más de la F1 :

McLaren

Oscar Piastri

8-16

(7-11 Sin Sprints)

Lando Norris

5

Australia Australia

6

(+0.095s en Q3)

5

(+0.083s en SQ3)

China China (sprint)

3

5

China China

6

(+0.058s en Q3)

3

Japan  Japón

5

(+0.277s en Q3)

3

(+0.239s en SQ3)

United States Miami (sprint)

1

7

(+0.317s en Q3)

United States Miami

4

4

(+0.019s en SQ3)

Canada Canadá (sprint)

3

4

(+0.052s en Q3)

Canada Canadá

3

7

Monaco Mónaco

8

(+0.141s en Q3)

 7
(+0.089s en Q3) 

Spain Barcelona 

4

7

(+0.009s en Q3)

Austria Austria

6

7

(+0.032s en SQ3)

United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

6

8

(+0.155s en Q3)

United Kingdom Gran Bretaña

6

7

(+0.215s en Q3)

Belgium Bélgica

3

5

(+0.477s en Q3)

Hungary Hungría

1

4

(+0.058s en SQ3)

Netherlands Países Bajos (sprint)

2

4

(+0.142s en Q3)

Netherlands Países Bajos

1

3

Italy Italia

 9

(+0.290s in Q3)

7

(+0.470s en Q3)

Spain España

1

3

Azerbaijan Azerbaiyán

5

(+0.308s in Q3 - falla técnica)

7

(+0.005s en Q3)

Bahrain Bahréin en Malasia Malaysia

6

4

Singapore Singapur (sprint)

5

(+0.133s en SQ3)

7

(+0.148s en Q3)

Singapore Singapur

5

7

United States Estados Unidos

8

(+0.246s en Q3) 

Mercedes

George Russell 11-13

(7-11 Sin sprints)

Kimi Antonelli

1

Australia Australia

2

(+0.293s en Q3)

1 China China (sprint)

2

(+0.289s en SQ3)

2

(+0.222s en Q3)

China China

1

2

(+0.298s en Q3)

Japan  Japón

1

6

(+0.402s en SQ3)

United States Miami (sprint)

2

5

(+0.399s en Q3)

United States Miami

1

1

Canada Canadá (sprint)

2

(+0.068s en SQ3)

1

Canada Canadá

2

(+0.068s en Q3)

6

(+0.394s en Q3)

Monaco Mónaco

1

1

Spain Barcelona 

 3

(+0.319s en Q3)

1

Austria Austria

4

(+0.301s en Q3)

5

(+0.346s en SQ3)

United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

2

4

(+0.370s en Q3)

United Kingdom Gran Bretaña  1

4

(+0.508s en Q3)

Belgium Bélgica  1

7

(+0.281s en Q3)

Hungary Hungría 4

1

Netherlands Países Bajos (sprint)

5

(+0.227s en SQ3)

2 Netherlands NPaíses Bajos 

3

(+0.031s en Q3)

 2 Italy Italia

7

(+0.247s in Q3 - penalización motor)

6

(+0.314s in Q3)

Spain España

2

1

Azerbaijan Azerbaiyán

16

(+1.889s in Q1 - choque)

8

(0.240s in Q3)

Bahrain Bahréin en Malasia Malaysia

4

2

Singapore Singapur (sprint)

7

(+0.573s in SQ3)

6

(+0.185s in Q3)

Singapore Singapur

4

6

(+0.441s in Q3)

United States Estados Unidos

 1

Red Bull

Max Verstappen 16-4

(11-4 sin sprints)

Isack Hadjar no lap time in Q1 – went off Australia Australia

3

8 China China (sprint)

10

(+0.469s in SQ3)

8 China China

9

(+0.119s in Q3)

11

(+0.158s in Q2)

 Japan Japón

8

5

United StatesMiami (sprint)

9

(+0.961s in SQ3)

2

United States Miami

DSQ - technical breach

(+0.825s in Q3)

7

Canada Canadá (sprint)

8

(+0.101s in SQ3)

6

Canada Canadá

7

(+0.028s in Q3)

2

Monaco Mónaco

5

(+0.340s in Q3)

5

Spain Barcelona 

6

(+0.056s in Q3) 

5

Austria Austria

8

(+0.157s in Q3)

3

United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

8

(+0.138s in SQ3)

7

(+0.147s in Q3)

United Kingdom Gran Bretaña

5

2

Belgium Bélgica

10

(no lap time - grid penalty)

6

Hungary Hungría

8

(+0.131s in Q3)

8

(+0.581s in Q3)

Azerbaijan Azerbaiyán

4

 1

Bahrain Bahréin en Malasia Malaysia

3

(+0.428s in Q3)

1

Singapore Singapur (sprint)

9

(no lap time in SQ3 - track limits)

1

Singapore Singapur

20

(no lap time in Q1 - falla técnica)

2

United States Estados Unidos

 3

(+0.036s in Q3)

Max Verstappen 4-0

(3-0 sin sprints)

Liam Lawson 6 Netherlands Países Bajos (sprint)

11

(+0.365s in SQ2)

7 Netherlands Países Bajos

8

(+0.115s in Q3)

 6 Italy Italia

14

(+0.633s in Q2 - impeded)

3

Spain España

8

(+0.352s in Q3)

Ferrari

Charles Leclerc

13-11

(10-8 sin sprints)

Lewis Hamilton 4 Australia Australia

7

(+0.151s in Q3)

6

(+0.367s in SQ3)

China China (sprint)

4

4

(+0.013s in Q3)

China China 3

4

Japan  Japón

6

(+0.162s in Q3)

4

United States Miami (sprint)

7

(+0.379s in SQ3)

3

United States Miami

6

(+0.176s in Q3)

6

(+0.084s in SQ3)

Canada Canadá (sprint)

5

8

(+0.108s in Q3)

Canada Canadá

5

5

(+0.072s in Q3)

Monaco Mónaco

3

10

(no lap time - crash in Q3) 

Spain Barcelona 

 2

2

Austria Austria

 3

(+0.059s in Q3)

4

(+0.327s in SQ3)

United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

1

2

United Kingdom Gran Bretaña

3

(+0.172s in Q3)

5

Belgium Bélgica

6

(+0.002s in Q3)

3

(+0.226s in Q3)

Hungary Hungría

2

3

Netherlands Países Bajos (sprint)

7

(+0.569s in SQ3)

6

(+0.064s in Q3)

Netherlands Países Bajos 5

4

Italy Italia

 5

(+0.007s in Q3)

5

(+0.006s in Q3)

Spain España

4

2 Azerbaijan Azerbaiyán

6

(+0.495s in Q3)

5

(+0.238s in Q3)

Bahrain Bahréin en Malasia Malaysia

2

3

Singapore Singapur (sprint)

6

(+0.303s in SQ3)

2 Singapore Singapur

3

(+0.069s in Q3)

4

United States Estados Unidos

5

(+0.044s in Q3) 

Williams

Alexander Albon 6-16

(3-14 sin sprints)

Carlos Sainz

15

Australia Australia DNS

18

(+0.544s in SQ1)

China China (sprint)

17

18

(+0.455s in Q1)

China China

17

17

(+0.161s in Q1)

Japan  Japón

16

14

United States Miami (sprint)

15

(+0.008s in SQ2)

16

(+0.378s in Q2)

United States Miami

14

DNS - FP1 crash

Canada Canadá (sprint)

10

18

(+0.575s in Q1)

Canada Canadá

15

11

Monaco Mónaco

12
(+0.028s in Q2)

 18

(+0.543s in Q1)

Spain Barcelona 

16

18

(+0.257s in Q1)

Austria Austria

17

16

(+0.453s in SQ2)

United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

15

16

(+0.120s in Q2)

United Kingdom Gran Bretaña

15

17

(+0.040s in Q1)

Belgium Bélgica

15

19

(+0.037s in Q1)

Hungary Hungría

18

16

NetherlandsPaíses Bajos (sprint)

18

(+0.142s in SQ1)

16 Netherlands Países Bajos

17

(+0.022s in Q1) 

 18

(+0.740s in Q1 - engine penalty)

Italy Italia

15

 16

Spain España

17

(+0.005s in Q1)

13

(+0.372s in Q2)

Azerbaijan Azerbaiyán

9

20 

(+0.949s in Q1)

Bahrain Bahréin en Malasia Malaysia

13

19

Singapore Singapur (sprint)

22

(+1.246s in SQ1)

18

(+0.515s in Q1)

Singapore Singapur

14

20

(+0.197s in Q1)

United States Estados Unidos

19 

Racing Bulls

Arvid Lindblad 7-12

(6-9 sin sprints)

Liam Lawson

9

(+1.253s in Q3)

Australia Australia

8

15

(+0.334s in SQ2)

China China (sprint) 13

15

(+0.019s in Q2)

China China 14

10

Japan  Japón

14

(+0.386s in Q2)

16

United States Miami (sprint)

17

(+0.171s in SQ1)

17

(+0.538s in Q1)

United States Miami

12

9

Canada Canadá (sprint)

DNS

9

Canada Canadá

12

(+0.349s in Q2)

15

(+0.777s in Q2)

Monaco Mónaco

10

11

(+0.255s in Q2)

Spain Barcelona 

8

10

(+0.052s in Q3)

Austria Austria

9

10

(+0.440s in SQ3)

United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

9

9

United Kingdom Gran Bretaña

10

(+0.411s in Q3)

8

Belgium Bélgica

11

(+0.491s in Q2)

9

Hungary Hungría

11

(+0.405s in Q2)

15

(+0.246s in Q2)

Azerbaijan Azerbaiyán

 12

16

(no time - grid penalty)

Bahrain Bahréin en Malasia Malaysia

11

17

(+0.281s in SQ1)

Singapore Singapur (sprint)

8

10

(+0.412s in Q3)

Singapore Singapur

9

9

United States Estados Unidos

10

(No lap time in Q3) 

Arvid Lindblad 4-0

(3-0 sin sprints)

Yuki Tsunoda 10 Netherlands países Bajos (sprint)

12

(+0.360s in SQ2)

10 Netherlands Países Bajos

12

(+0.102s in Q2)

10  Italy Italia

17

(+1.028s in Q1)

10 

Spain España

15

(+0.880s in Q2)

Aston Martin

Lance Stroll 3-18

(2-14 sin sprints)

Fernando Alonso DNS Australia Australia

17

20

(+0.570s in SQ1)

China China (sprint) 19

21

(+0.792s in Q1)

China China 19

22

(+0.274s in Q1)

Japan  Japón  21

no lap time

United States Miami (sprint)  not classified

19

(+0.066s in Q1)

United States Miami 18

18

(+0.594s in SQ1)

Canada Canadá (sprint)

16

21

(+0.999s in Q1)

Canada Canadá

19

22

(+0.712s in Q1)

Monaco Mónaco

21

21

Spain Barcelona 

 22

(+0.057s in Q1)

 22
(+0.421s in Q1)

Austria Austria

21

22

(+0.078s in SQ1)

United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

21

21

United Kingdom Gran Bretaña

22

(+0.162s in Q1)

22

(+0.175s in Q1)

Belgium Bélgica

21

20

(+0.533s in Q1)

Hungary Hungría

16

19

Netherlands Países Bajos (sprint)

22

(+0.623s in SQ1 - active aero failure)

19

(+0.168s in Q1)

Netherlands Países Bajos

18

22

(+0.072s in Q1)

Italy Italia

21

 DNS

Spain España

18

21

(+0.744s in Q1)

Azerbaijan Azerbaijan

19

14

(+0.346s in Q2)

Bahrain Bahréin en Malasia Malaysia

12

18

(+0.702s in SQ1)

Singapore Singapur (sprint)

15

19

(+0.723s in Q1)

Singapore Singapur 17

18

(+0.437s in Q1)

United States Estados Unidos

15

Haas

Esteban Ocon 6-17

(4-13 sin sprints)

Oliver Bearman

13

(+0.180s in Q2)

Australia Australia

12

12

(+0.138s in SQ2)

China China (sprint) 9

13

(+0.341s in Q2)

China China 10

12

Japan  Japón

18

(+0.175s in Q1)

18

(+0.631s in SQ1)

United States Miami (sprint)

13

15

(+0.205s in Q2)

United States Miami 13

14

Canada Canadá (sprint)

15

(+0.269s in SQ2)

17

(+0.396s in Q1)

Canada Canadá

16

17

Monaco Mónaco

19

(+0.092s in Q1)

 17

(+0.502s in Q1)

Spain Barcelona 

15

15

(+0.294s in Q2)

Austria Austria

13

18

(+0.631s in SQ1)

United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

17

17

(+0.110s in Q1)

United Kingdom Gran Bretaña

14

18

(+0.688s in Q1)

Belgium Bélgica

16

15

Hungary Hungría

17

(+0.223s in Q1)

15

Netherlands Países Bajos (sprint)

17

(+0.225s in SQ1)

15

Netherlands Países Bajos

20

(+0.282s in Q1)

 16

(+0.698s in Q2 - older engine spec)

Italy Italia

12

 13

Spain España DNS (FP3 crash)

14

(+0.241s in Q2 - yellow flag)

Azerbaijan Azerbaijan

11

19

(+0.253s in Q1)

Bahrain Bahréin en Malasia Malaysia

18

16

(+0.945s in SQ2)

Singapore Singapur (sprint)

13

13

(+0.415s in Q2)

Singapore Singapur

12

17

(+0.356s in Q1)

United States Estados Unidos

16 

Audi

Nico Hulkenberg 12-12

(9-9 sin sprints)

Gabriel Bortoleto

11

(+0.082s in Q2)

Australia Australia

10

11 China China (sprint)

14

(+0.139s in SQ2)

11 China China

16

(+0.611s in Q2 - crash)

13

(+0.397s in Q2)

Japan  Japón

9

12

(+0.025s in SQ2)

United States Miami (sprint)

11

11

United States Miami

22

(+4,092s in Q1 - brake issue)

11

Canada Canadá (sprint)

12

(+0.032 in SQ2)

11

Canada Canadá

13

(+0.185s in Q2)

13

Monaco Mónaco

16

(no lap time in Q2 – Q1 crash)

9

Spain Barcelona 

12

(+0.233s in Q2) 

14

(+0.318s in Q2)

Austria Austria

12

13

(+0.028s in SQ2)

United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

12

13

(+0.615s in Q2)

United Kingdom Gran Bretaña

11 

14

(+0.589s in Q2 - hydraulic leak)

Belgium Bélgica

9

10

Hungary Hungría

14

(+0.466s in Q2)

14

(+0.830s in SQ2)

Netherlands Países Bajos (sprint)

9

13

(+0.364s in Q2)

Netherlands Países Bajos

9

13

(+0.262s in Q2)

Italy Italia

11

11

Spain España

12

(+0.165s in Q2)

18

(+0.121s in Q1)

Azerbaijan Azerbaijan

17

17 

(+0.864s in Q1)

Bahrain Bahréin en Malasia Malaysia

10

12

Singapore Singapur (sprint)

14

(+0.046s in SQ2)

11

Singapore Singapur

15

(+0.874s in Q2)

12

United States Estados Unidos

13

(+0.533s in Q2) 

Alpine

Pierre Gasly 17-6

(13-4 sin sprints)

Franco Colapinto

14

Australia Australia

16

(+0.769s in Q2)

7 China China (sprint)

16

(+0.922s in SQ2)

7 China China

12

(+0.354s in Q2)

7 Japan  Japón

15

(+0.753s in Q210

10

(+0.154s in SQ3)

United States Miami (sprint)

8

9

(0.048s in Q3)

United States Miami 8

19

(+1.158s in SQ1)

Canada Canadá (sprint) 13

14

(+0.330s in Q2)

Canada Canadá 10

9

Monaco Mónaco

14

(+0.233s in Q2)

14

(+0.070s in Q2)

Spain Barcelona 

13

11

Austria Austria

16

(+0.948 in Q2)

11

United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

14

(+0.501s in SQ2)

12

United Kingdom Gran Bretaña

19

(+0.976s in Q1)

12

Belgium Bélgica

13

(+0.061s in Q2)

12

Hungary Hungría

13

(+0.183s in Q2)

8

Netherlands Países Bajos (sprint)

13

(+0.719s in SQ2)

11

Netherlands Países Bajos

14

(+0.184s in Q2)

1

Italy Italia

8

(+0.434s in Q3)

14

(+0.715s in Q2)

Spain España

9

7

Azerbaijan Azerbaijan

10

(+0.916s in Q3)

9

Bahrain Bahréin en Malasia Malaysia

15

(no time - grid penalty)

10 Singapore Singapur (sprint)

11

(+0.094s in SQ2)

8

Singapore Singapur

16

(+1.185s in Q2)

11

United States Estados Unidos

14

(+0.642s in Q2) 

Cadillac

Sergio Perez 14-9

(10-8 sin sprints)

Valtteri Bottas

18

Australia Australia

19

(+0.639s in Q1)

DNS

China China (sprint) 21

22

(+1.470s in Q1)

China China 20

19

Japan Japón

20

(+0.124s in Q1)

19

United States Miami (sprint)

20

(+0.571s in SQ1)

21

(+0.338s in Q1)

United States Miami

20

17

Canada Canadá (sprint)

20

(+0.864s in SQ1)

20 Canada Canadá

22

(+0.843s in Q1)

18 Monaco Mónaco

20

(+0.536s in Q1)

19 Spain Barcelona 

20

(+0.212s in Q1) 

19 Austria Austria

20

(+0.085s in Q1)

19 United Kingdom Gran Bretaña (sprint)

20

(+0.244s in SQ1)

20

(+0.713s in Q1)

United Kingdom Gran Bretaña

18

20

(+0.148s in Q1 - deployment issue)

Belgium Bélgica

19

22

(+0.436s in Q1)

Hungary Hungría

21

21

(+0.073s in SQ1)

Netherlands Países Bajos (sprint)

20

22

(+0.229s in Q1)

Netherlands Países Bajos

21

20

(+0.231s in Q1)

Italy Italia

19

19

Spain España

20

(+0.098s in Q1)

20

Azerbaijan Azerbaijan

22

(+1.632s in Q1 - yellow flag)

22

(+0.322s in Q1)

Bahrain Bahréin en Malasia Malaysia

21

20

Singapore Singapur (sprint)

21

(+0.108s in SQ1)

20 Singapore Singapur

21

(+0.861s in Q1)

21

United States Estados Unidos

22

(+0.090s in Q1) 

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Cadillac revela la fecha de apertura de la fábrica de motores de F1 y agradece a sus pilotos por ser “pacientes”

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Jorge Martín apunta a correr en Sepang tras sus últimos estudios médicos

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Jorge Martín apunta a correr en Sepang tras sus últimos estudios médicos

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