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Fórmula 1 GP de Bélgica

Resultados completos del sábado del GP de Bélgica de F1 2026 en Spa

Repasa todos los resultados que dejó el sábado del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 que se disputa en Silverstone.

Federico Faturos
Federico Faturos
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

También lee:

Fórmula 1 - GP de Bélgica - Q3

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 15

1'44.361

S 241.607
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 12

+0.317

1'44.678

0.317 S 240.875
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 11

+0.440

1'44.801

0.123 S 240.593
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 18

+0.508

1'44.869

0.068 S 240.437
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 18

+0.532

1'44.893

0.024 S 240.382
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.534

1'44.895

0.002 S 240.377
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 17

+0.655

1'45.016

0.121 S 240.100
8 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 18

+0.782

1'45.143

0.127 S 239.810
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.267

1'45.628

0.485 S 238.709
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 13

S
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Bélgica - Q2

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 9

1'45.142

S 239.812
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.255

1'45.397

0.255 S 239.232
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 6

+0.312

1'45.454

0.057 S 239.103
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.401

1'45.543

0.089 S 238.901
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 6

+0.447

1'45.589

0.046 S 238.797
6 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 12

+0.487

1'45.629

0.040 S 238.707
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 11

+0.529

1'45.671

0.042 S 238.612
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.547

1'45.689

0.018 S 238.571
9 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 9

+0.681

1'45.823

0.134 S 238.269
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.940

1'46.082

0.259 S 237.687
11 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 12

+0.978

1'46.120

0.038 S 237.602
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+1.189

1'46.331

0.211 S 237.131
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 12

+1.250

1'46.392

0.061 S 236.995
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+1.529

1'46.671

0.279 S 236.375
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 12

+1.635

1'46.777

0.106 S 236.140
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 12

+1.637

1'46.779

0.002 S 236.136
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Bélgica - Q1

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

1'45.865

S 238.175
2 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 3

+0.065

1'45.930

0.065 S 238.028
3 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 3

+0.197

1'46.062

0.132 S 237.732
4 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 6

+0.259

1'46.124

0.062 S 237.593
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 6

+0.320

1'46.185

0.061 S 237.457
6 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 6

+0.326

1'46.191

0.006 S 237.443
7 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 6

+0.413

1'46.278

0.087 S 237.249
8 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 6

+0.439

1'46.304

0.026 S 237.191
9 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 6

+0.568

1'46.433

0.129 S 236.903
10 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 6

+0.636

1'46.501

0.068 S 236.752
11 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.744

1'46.609

0.108 S 236.512
12 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.814

1'46.679

0.070 S 236.357
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.930

1'46.795

0.116 S 236.100
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+1.028

1'46.893

0.098 S 235.884
15 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 6

+1.215

1'47.080

0.187 S 235.472
16 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 6

+1.248

1'47.113

0.033 S 235.399
17 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+1.255

1'47.120

0.007 S 235.384
18 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 6

+1.936

1'47.801

0.681 S 233.897
19 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 8

+1.958

1'47.823

0.022 S 233.849
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 8

+2.106

1'47.971

0.148 S 233.529
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 6

+4.137

1'50.002

2.031 S 229.217
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 8

+4.312

1'50.177

0.175 S 228.853
Ver los resultados completos

Fórmula 1 - GP de Bélgica - 3° Práctica

Todas las estadísticas
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 13

1'45.990

S 237.894
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 21

+0.139

1'46.129

0.139 S 237.582
3 Netherlands M. Verstappen Red Bull 3 Red Bull Red Bull 14

+0.148

1'46.138

0.009 S 237.562
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.367

1'46.357

0.219 S 237.073
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 17

+0.392

1'46.382

0.025 S 237.017
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 17

+0.760

1'46.750

0.368 S 236.200
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.795

1'46.785

0.035 S 236.123
8 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 20

+0.934

1'46.924

0.139 S 235.816
9 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+1.059

1'47.049

0.125 S 235.540
10 France I. Hadjar Red Bull 6 Red Bull Red Bull 19

+1.106

1'47.096

0.047 M 235.437
11 United Kingdom A. Lindblad Racing Bulls 41 RB Red Bull 23

+1.186

1'47.176

0.080 S 235.261
12 New Zealand L. Lawson Racing Bulls 30 RB Red Bull 23

+1.700

1'47.690

0.514 S 234.138
13 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 20

+1.914

1'47.904

0.214 S 233.674
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 23

+1.930

1'47.920

0.016 S 233.639
15 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 21

+1.959

1'47.949

0.029 S 233.576
16 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 19

+2.000

1'47.990

0.041 S 233.488
17 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 22

+2.654

1'48.644

0.654 S 232.082
18 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 20

+2.702

1'48.692

0.048 S 231.980
19 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 22

+2.740

1'48.730

0.038 S 231.899
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 21

+3.000

1'48.990

0.260 S 231.345
21 Spain F. Alonso Aston Martin 14 Aston Martin Honda 17

+4.165

1'50.155

1.165 S 228.899
22 Canada L. Stroll Aston Martin 18 Aston Martin Honda 15

+4.641

1'50.631

0.476 S 227.914
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