El reposacabezas de Russell se rompió por el accidente en Brasil

El piloto de Mercedes estaba haciendo un segundo intento de vuelta rápida en la Q3 en el circuito húmedo cuando se salió en la curva 4 después de bloquear los neumáticos traseros en la entrada y tocar la hierba.

No pudo hacer mucho para frenar y acabó rebotando en una trampa de grava antes de terminar en la escapatoria cerca de las barreras de neumáticos.

Pero después de intentar hacer un giro para ponerse en la dirección correcta, sus ruedas traseras se quedaron atascadas en la grava y quedó fuera en el acto.

Aunque el deterioro de las condiciones meteorológicas hizo que nadie pudiera mejorar sus tiempos, dejando a Russell todavía tercero en la parrilla mientras Kevin Magnussen conseguía una sorprendente pole position, el británico admitió a su regreso a los boxes que la salida no había sido sin sus consecuencias.

Preguntado por lo que pensaba mientras se salía del circuito, dijo: "Lo que se me pasa por la cabeza es que me dolía mucho la cabeza. Me he roto el reposacabezas porque me golpeaba mucho la cabeza. Fue una experiencia bastante desagradable.

"Luego he perdido la parte trasera. Lo he arrancado. Quise hacer un 360 y luego hundí los traseros en la grava. Así que probablemente no fue la elección más sabia que he hecho. Pero, al final, sabíamos que esa primera vuelta lo era todo".

Russell dijo que había sido difícil sacar el máximo provecho del coche en esa primera vuelta crítica de la Q3 porque la lluvia empeoraba las condiciones a cada segundo.

George Russell, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"Es una mezcla de emociones porque obviamente fuimos uno de los últimos coches en salir en la clasificación, y fue una experiencia única", dijo.

"A medida que avanzaba la vuelta, la lluvia caía cada vez más fuerte, y llegué a la última curva y estaba mucho más mojada que en la vuelta anterior. Así que tuvimos que ser muy cautelosos.

"Pero una enorme felicitación a Kevin [Magnussen] y a Haas. Esto es lo que significa la Fórmula 1 y el deporte; tener algunos resultados locos como este. Pero, para nosotros, P3 es un buen lugar para empezar el sprint".

El compañero de equipo de Russell, Lewis Hamilton, no lo pasó tan bien al ser el último coche en pista, ya que se enfrentó a lo peor de las condiciones y acabó sólo octavo en la parrilla.

"Creo que fue simplemente difícil", explicó Hamilton. "Es difícil ver las condiciones; es difícil ver las gotas de lluvia y estaba muy oscuro.

"Fui el último coche en salir, así que creo que me tocó la parte más temprana de la lluvia o algo así. Probablemente también perdí mucha temperatura en el pitlane. Así que fue un poco desafortunado, pero George hizo un gran trabajo, y felicidades a Kevin".