Renault y Red Bull, unidos por el coronavirus

Normalmente, los equipos son muy estrictos a la hora de dejar entrar en sus fábricas a gente de fuera y más aún si se trata de empleados de un equipo rival de Fórmula 1. Pero las suspicacias se dejaron de lado estas semanas y Red Bull y Renault volvieron a trabajar juntos. El motivo: la lucha contra el coronavirus.

Dentro del llamado Project Pitlane, para ayudar a fabricar respiradores para el Sistema Nacional de Salud Británico, varios empleados de Renault trabajaron en la fábrica de Milton Keynes del equipo de las bebidas energéticas.

Aunque el respirador de bajo costo creado por ambos no ha entrado en servicio, dado que el gobierno británico sintió que el tipo de modelo todavía no se necesitaba, Horner dijo que está enormemente orgulloso de los esfuerzos realizados.

Hablando en exclusiva con Motorsport.com, comentó: "Creo que dice mucho de la Fórmula 1. Hablamos con el gobierno en cuanto se desató la crisis y luego nos coordinamos con otros equipos. Se nos asignó una parte del proyecto y colaboramos con Renault. Me sorprendió ver a los voluntarios que dieron un paso adelante sin condiciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana para apoyar este proyecto".

"Teníamos a gente como nuestro diseñador jefe, Rob Marshall, trabajando en ello. Creo que hizo tres turnos de noche consecutivos, e hicieron esfuerzos increíbles para transformar un concepto rudimentario en un respirador completamente funcional y evolucionado".

Como se reveló recientemente, Red Bull tuvo una cama de cuidados intensivos y prototipos de respiradores en su zona de trabajo de la fábrica de Milton Keynes cuando el proyecto estuvo en marcha. Y Horner dijo que personal del equipo Renault estuvo trabajando con ellos en el proyecto, a pesar de las históricas tensiones entre ambas marcas.

"En ese momento, tu espíritu competitivo se marcha, y todo se centra en buscar soluciones. Así que tuvimos a gente de Renault trabajando en nuestra fábrica, con su vestimenta oficial, en nuestra zona de trabajo. ¡Impensable en circunstancias normales!", comenta Horner.

"Tuvimos al asesor técnico de Renault, Bob Bell, trabajando junto a Rob Marshall, encontrando soluciones que sorprendieron a la industria. No solo fue la solución, sino la velocidad a la que la F1 funciona, porque las soluciones se identificaron y mecanizaron en una noche, y ya estaban en marcha cuando la gente volvió a la mañana siguiente".

"Lo que normalmente habría tardado tres años, se hizo en tres semanas y media".

Aunque Horner dice que el equipo estuvo decepcionado de que el proyecto no saliera adelante esta vez, dice que se sacaron cosas positivas del hecho de que aún no sea necesario.

"Por supuesto, hubo cierto grado de decepción cuando no entramos en fase de producción, ya que estábamos listos para ello. Pero también, cuando piensas en ello, realmente es muy positivo que no se necesitara, porque significa que el Servicio Nacional de Salud (NHS) no estaba en una situación tan grave como para requerir estos respiradores de emergencia".

"Creo que todo esto hizo destacar el ingenio de la F1, su habilidad para resolver problemas, crear rápidamente prototipos, y encontrar soluciones, además de la actitud positiva y la filosofía de no rendirse nunca".

"Creo que resaltó todos los aspectos positivos sobre el deporte, y a algunos de los ingenieros más inteligentes y brillantes del país que trabajan en la Fórmula 1".

