Abiteboul: grandes jefes podrían discutir un acuerdo Renault/Red Bull

Abiteboul reconoció que el asunto podría ser decidido por el nuevo CEO de Renault, Luca de Meo, y el jefe de la compañía austriaca de bebidas, Dietrich Mateschitz, en lugar de por sus respectivos representantes en el paddock de la F1.

La tensa relación entre Abiteboul y Christian Horner y Helmut Marko, los hombres fuertes de Red Bull, es vista como un posible obstáculo en el camino hacia una posible reunión entre las dos compañías, que trabajaron juntas hasta 2018.

Renault sigue siendo una opción fuerte, a menos que Red Bull encuentre una manera de mantener el uso de la tecnología de Honda, que inevitablemente será una ruta más cara.

Las reglas de la FIA obligarán a Renault a suministrar RBR y AlphaTauri a partir de 2022 en caso de no tener un acuerdo de motores.

Curiosamente, en la parrilla antes del GP de Eifel se vio a Horner o a Marko, o a ambos, hablando con Abiteboul, el director de la escudería Ferrari, Mattia Binotto, y el director general de Daimler, Ola Kallenius.

De Meo también estuvo presente en Nurburgring, y fue capturado en cámara con Horner, Marko y Abiteboul en el motorhome de Red Bull el domingo por la mañana.

"Si se pregunta por el nivel de la discusión, creo que Helmut siempre ha sido mi punto de contacto para estas discusiones", dijo Abiteboul al ser preguntado por Motorsport.com.

"Así que espero que siga siendo así. Habiendo dicho eso, tienes razón, Dietrich Mateschitz conoce a Luca de Meo. Así que tal vez haya alguna discusión allí".

"No hay tal discusión en este momento. Creo que primero Red Bull está todavía en la réplica del anuncio de Honda, que puede o no haber sido noticia para algunas personas en Red Bull, no está claro para mí".

"Pero de todas formas creo que todavía están tratando de hacer un balance y entender las opciones. Y cuando llegue el momento, supongo que mirarán lo que las regulaciones les permiten hacer".

Abiteboul dice que no hay prisa en discutir un trato, ya que las reglas de suministro de motores no entran en vigor hasta principios del año que viene.

"Y como dije en muchas ocasiones, conocemos esa regulación, pero también sabemos que no es antes de un tiempo, no es antes de mediados de mayo que se nos podría pedir que suministráramos un motor a cualquier equipo que no tenga un contrato para 2022".

"Así que hay mucho tiempo como se puede medir en la F1, entre hoy y mediados de mayo. Dios sabe lo que puede pasar. Y vamos a ocuparnos de ello cuando lleguemos allí."

Preguntado por Motorsport.com sobre sus charlas en Nurburgring, Horner no negó que los motores surgieran en la conversación.

"Obviamente, quedan tres proveedores actuales más allá de finales de 2021", dijo.

"Así que es natural que nos comprometamos a discutir con esas partes. Tenemos un poco de tiempo de nuestro lado para evaluar todas las opciones".

"Así que inevitablemente siempre habrá una discusión sobre los motores cuando no tienes ninguno para la temporada 2022".

