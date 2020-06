Por qué Renault no necesitará ocultarle nada a Ricciardo

Ricciardo ya ha firmado para unirse a McLaren para la próxima temporada, como sustituto de Carlos Sainz, quien irá a Ferrari.

Mientras que en el pasado los pilotos que dejaban los equipos ha llevado a que se los dejara de involucrar en detalles técnicos secretos, Abiteboul dice que Renault tiene toda la intención de trabajar tan cerca como siempre con Ricciardo.

Dice que el factor clave en esto es que con un nuevo sistema de tokens para limitar lo que los equipos pueden cambiar para 2021, el futuro empleador de Ricciardo no podrá beneficiarse de ningún conocimiento de Renault porque el equipo basado en Woking necesita gastar toda su asignación en la adaptación de su auto para cambiar a los motores Mercedes.

Hablando en una videconferencia de Renault con medios de comunicación, Abiteboul se refirió a trabajar con Ricciardo: "No habrá ningún trato preferencial entre Esteban [Ocon] y Daniel por su decisión, porque no es la política del equipo".

"No es también una necesidad, seamos honestos, ya que no estoy luchando por ningún campeonato como estamos aquí ahora. No tendría ningún sentido, y Daniel estará involucrado en el proceso de desarrollo del auto".

"Con la forma en que está la estructura, que los autos están más o menos congelados entre este año y el próximo, y también McLaren tendrá que usar todos sus tokens en la integración pura de chasis/motor, por lo que no hay desarrollo de rendimiento allí, esto nos dará la oportunidad de trabajar con Daniel con extrema normalidad".

"Lo único es que no estará expuesto a 2022. Pero francamente no lo estaría de todos modos, porque todavía está un poco lejos de la perspectiva de un piloto, aunque una parte sustancial de nuestra fuerza de trabajo ya está puesta en 2022".

Ricciardo dijo que no esperaba que el ambiente dentro de Renault cambiara mucho como resultado de su decisión de irse antes de que la primera carrera hubiera tenido lugar, aunque puede haber algunos momentos "incómodos" cuando vea a la gente por primera vez desde que se hizo el anuncio.

"Tal vez la primera vez que vea a algunas personas en el equipo puede ser ese momento de, tal vez, no sé si la palabra es incomodidad, pero quiero decir que pasé por ello hace un par de años", explicó, refiriéndose a cuando decidió unirse a Renault cuando estaba en Red Bull.

"Pero en realidad, creo que porque el tiempo ha pasado desde que se dio la noticia, y he hablado, si no los he visto ya, con algunos miembros del equipo, creo que realmente se ha vuelto al trabajo".

"Creo que todos estamos emocionados de volver a correr. Con suerte tendremos un montón de carreras, y con suerte podremos tener la oportunidad de terminar esto con fuerza".

"Así que desde mi punto de vista, ciertamente se ha dejado atrás. No está en mi línea de pensamiento en este momento y no lo estará hasta el año que viene. Así que sí, seguiremos adelante con ello".

"He pasado un par de días en el simulador también, así que he visto a algunas personas en la fábrica y no hay ojos morados o golpes en el estómago. Así que creo que todos seguimos adelante y lo daremos todo por el resto del año".