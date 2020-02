Renault y Mercedes "acordaron" secretos que Ocon puede revelar

Ocon, que no corrió en la F1 en 2019 pero tuvo un intenso programa como piloto de reserva, de pruebas y simulador de Mercedes, se ha unido a Renault en un acuerdo de dos años para compartir garaje con Daniel Ricciardo.

El francés mantiene un vínculo de gestión con Mercedes, ya que el director del equipo, Toto Wolff, lo ha descrito como "un primo de la familia Mercedes hoy en día".

Ocon dice que llevará a Renault parte del conocimiento que ha acumulado en Mercedes, pero sólo "dentro de unos límites", ya que es consciente de que, a diferencia del personal técnico, los pilotos no tienen un período de licencia cuando cambian de equipo.

"Salgo de allí mucho más fuerte de lo que era, con mucho más conocimiento en el aspecto técnico, pero también en los otros aspectos de la organización, la forma en que ven las cosas en diferentes condiciones, la forma en que se comportan en cualquier situación", dijo Ocon sobre su tiempo en Mercedes.

"Tenía un ojo en todo eso, que es completamente diferente que si estuviera conduciendo, ¿sabes? Así que definitivamente me ha ayudado".

"Por supuesto, este año he estado tratando de dar, hasta cierto punto, algo de eso. Siempre tienes que ser profesional, no dar todos los secretos, porque los ingenieros, todos tienen que estar un año fuera antes de ir a otro equipo, no es el caso de un piloto".

"Pero igual tomo muchas cosas. Dentro de los límites, traje cosas aquí que ambos equipos acordaron. Y sí, hasta ahora ha sido bueno, estuve muy involucrado en el desarrollo del auto de este año".

"Así que, ahora es un momento emocionante, porque -no se vio mucho aquí (en la presentación)- pero es bastante diferente. Los chicos de la fábrica dicen que es probablemente el mayor paso desde hace tres o cuatro años".

Ocon subrayó que a Renault, para el que anteriormente fue piloto de reserva, no le falta mucho comparado con Mercedes en lo que se refiere a estructura e instalaciones.

"Todavía no es tan grande. Eso es seguro. Pero la cantidad de esfuerzo que se ha puesto en el desarrollo del equipo desde 2016... quiero decir, cuando entré (a la fábrica de Enstone), me perdí en la entrada. Fui a la izquierda, normalmente había escaleras que bajaban, y aquí había una nueva habitación llena de diseñadores y todo".

"Nuevos equipamientos, nuevas máquinas, nuevas habitaciones, nuevos ordenadores... bueno, todo lo que miras es nuevo".

Aún no pudimos ver el nuevo monoplaza de Renault, pero aquí repasamos todos los autos del fabricante francés en la F1: