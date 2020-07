Renault habla de grandes nombres para sustituir a Ricciardo

Desde que Daniel Ricciardo anunció que se irá a McLaren al acabar la temporada 2020, se ha rumoreado con nombres como el de Fernando Alonso o Sebastian Vettel como compañeros de Esteban Ocon en Renault en 2021.

De hecho, el jueves Ocon dijo que daría la bienvenida al español si finalmente el equipo se decidía por él.

Cuando se le preguntó el viernes si Vettel y Alonso eran de su interés, el director Cyril Abiteboul se negó a dar detalles, pero describió lo que el equipo quiere para su futuro.

"Primero necesitamos un piloto para cada coche", dijo. “Necesitamos un piloto rápido, y uno que pueda entender y aceptar el proyecto de Renault".

“Somos muy claros sobre la naturaleza de nuestro equipo. Somos un equipo un poco único en el panorama de la F1, pero al mismo tiempo también somos un equipo joven, todavía en formación, con algunas dificultades, especialmente el año pasado".

"Por lo tanto, necesitamos a alguien que sea capaz de comprender todo eso y comprender el valor de todo el trabajo, el esfuerzo y la ética que estamos poniendo en ello. No digo que Daniel no haya entendido eso, eso no es lo que quiero decir. Estoy hablando del futuro".

“Estamos hablando de algunos nombres, algunos nombres importantes, y otros nombres menos conocidos. Nos estamos tomando el tiempo necesario, asegurándonos de tener una buena relación entre lo que somos y lo que un piloto busca en un equipo como el nuestro”.

Abiteboul no quiere poner fecha límite a la decisión de su futuro fichaje.