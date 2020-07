Renault: Alonso sabe dónde estamos y nuestras metas

Fernando Alonso y Renault anunciaron el miércoles su acuerdo para las próximas temporadas, y el regreso esperado del español a la Fórmula 1 con quienes fue campeón en 2005 y 2006.

Más allá de los cálidos recibimientos de muchos compañeros de parrilla y del Dakar o el WEC, Alonso dejó claro que sabe la situación en la que vuelve a la F1 y el dominio de Mercedes, que se alargará previsiblemente hasta finales de 2021.

El retraso de la introducción de la nueva normativa técnica hasta 2022 por la COVID-19 ha alterado ligeramente los planes que tenía el asturiano, pero llega con una nueva mentalidad y con ganas de ayudar a Renault a volver a ser campeones.

Cyril Abiteboul, jefe de Renault F1, es consciente del reto que afronta al tener dentro de su equipo a un bicampeón del mundo, que va a exigir el máximo de todos desde el principio.

"Necesitamos pilotos profesionales porque soy un firme defensor de que es el elemento más emocionante de nuestra categoría. Al final, la gente anima a estos fantásticos atletas y embajadores, no a la tecnología. Obviamente, también tenemos que invertir mucho en el coche y eso ha quedado claro. Personalmente, me he encargado en explicárselo a Fernando, de decirle dónde estamos y dónde estaremos el año que viene, lo congelada que está la normativa para 2021 y las previsiones para 2022", aseguró en una entrevista exclusiva con Motorsport.com tras el anuncio.

"Pero él está absolutamente motivado para volver a la F1 y hacerlo con nosotros, y eso es algo que me da incluso más confianza que hace dos años [con el fichaje de Ricciardo desde Red Bull]".

"Hemos querido reflexionar profundamente en esto toda la directiva de Renault, Alain Prost y yo mismo. No hemos querido precipitarnos. Fernando es un observador inteligente de lo que pasa en la F1. Estaba interesado cuando volvimos en 2016, aunque tenía en marcha su propios planes y nosotros, los nuestros. Pero vio todos los cambios que hubo el año pasado en Enstone. Él cree firmemente que la gente condiciona el rendimiento y, si quieres saber cómo rendirás mañana, tienes que mirar la organización de un equipo y los cambios que han hecho".

Abiteboul deja claro que explicó a Alonso dónde se encuentran en estos momentos y cree que la nueva mentalidad con la que llega el asturiano a su segunda época en la F1 (la tercera en Renault) será clave.

"Le he dejado claro dónde podríamos estar en los próximos años y nos hemos tomado nuestro tiempo. Creo que los años que estuvo fuera de la F1 le han dado la oportunidad de resetear, de medir lo afortunados o privilegiados que somos todos nosotros de trabajar en la F1, y de llegar con una mentalidad renovada", apunta el francés.

"La competición puede ser tóxica, no importa lo duro que lo intentes o trabajes, no puedes ganar siempre. Y es la categoría la que hace eso. No me sorprende que una categoría como esta cree este tipo de situación y de legado, pero también es eso por lo que él estaba tan interesado en ese nuevo perfil del deporte [para 2022], y tal vez es la oportunidad de traer a un nuevo Fernando a la Fórmula 1".

Cuando se le preguntó como afronta el hecho de tener que lidiar con una persona exigente al máximo con todos los que le rodean, respondió: "Imagino que el único que tuvo éxito en ese sentido fue Flavio [Briatore] y creo que no es un secreto que he crecido con él y también he visto algunas cosas que hizo con Fernando y sigo hablando con él. Ha sido parte también de este acuerdo".

"Me servirá su apoyo, ayuda, en lo que tendré que hacer el año que viene para tratar con Fernando. Pero el nuevo Fernando es diferente después de este tiempo fuera de la F1, creo que será un Fernando mejor y me aseguraré de ser totalmente transparente con él, porque es un tío inteligente. Algo que nunca haré será mentirle o prometerle cosas imposibles. El punto inicial de una relación fuerte y fructífera será gestionar sus expectativas".

