Tras unos meses marcados por las noticias sobre las salidas de personal —y con los rumores en torno al esperado fichaje de Paul Monaghan por Cadillac aún en el aire—, surgieron otras dos noticias positivas para Red Bull durante el fin de semana del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 .

En primer lugar, el equipo con sede en Milton Keynes logró convencer a Tom Hart de que no completara su fichaje por Williams y, en su lugar, se quedara en Red Bull. Hart pasó muchos años como ingeniero de rendimiento de Max Verstappen y esta temporada ha estado desempeñando un cargo que abarca ambos monoplazas.

Tenía previsto convertirse en el ingeniero de carrera de Alexander Albon en Williams, pero ahora también se le ha presentado la oportunidad de ascender a un puesto de ingeniero de carrera en Red Bull, debido a la inminente salida de Gianpiero Lambiase.

Lambiase se incorporará McLaren en 2028, pero se espera que antes de esa fecha inicie un periodo de espera, lo que significa que es probable que Hart asuma el cargo de ingeniero de carrera a principios de 2027, tras haberle sustituido en varias ocasiones durante lo que queda de esta temporada.

Laurent Mekies, director del equipo Red Bull Racing, junto a Gianpiero Lambiase Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

El día de la carrera en Spa, a esa noticia le siguió la confirmación de que Red Bull también fichará a Gwen Lagrue, procedente de Mercedes, para dirigir su programa de jóvenes promesas.

Lagrue es uno de los cazatalentos más respetados del paddock de la F1. El francés ha pasado la última década en Mercedes, tras una etapa anterior en Lotus, y fue el responsable de fichar a los actuales pilotos de Mercedes George Russell y Kimi Antonelli, entre otros.

Tras el Gran Premio de Bélgica, Toto Wolff reveló que Mercedes se encuentra actualmente "en conversaciones sobre el futuro" con Lagrue, lo que explica por qué aún no se ha anunciado una fecha de incorporación a Red Bull. Se espera que Mercedes cubra su marcha mediante una reorganización interna, y los miembros del equipo destacan que Mercedes cuenta con unos diez cazatalentos que buscan continuamente jóvenes pilotos.

La llegada de Lagrue puede considerarse, en cierto modo, parte del plan de sucesión de Red Bull para Helmut Marko, quien supervisó el programa de cantera durante 25 años antes de dejar el cargo a finales del año pasado.

El austriaco desempeñó un papel fundamental en las historias de éxito de Sebastian Vettel y Max Verstappen, y el año pasado, entre bastidores, fue un firme defensor de la promoción de Isack Hadjar (a Red Bull) y Arvid Lindblad (a la F1). Ambas decisiones han dado buenos resultados en 2026.

El enfoque de Mekies: plan A de promoción interna, plan B de buscar fuera

Red Bull considera el fichaje de Lagrue como una declaración de intenciones en dos sentidos diferentes. En primer lugar, esta medida subraya el compromiso del equipo con los jóvenes pilotos, lo cual tiene sentido teniendo en cuenta al equipo hermano Racing Bulls y su papel en la preparación de pilotos para su ascenso a Red Bull.

Desde Verstappen, el programa no ha producido otro talento de un nivel tan excepcional. Sin embargo, la evolución de Hadjar este año y la alentadora temporada de debut de Lindblad en Red Bull demuestran que formar a sus propios talentos sigue siendo el camino en el que el equipo cree de cara al futuro.

Con Nikola Tsolov, el próximo talento ya está esperando su oportunidad —el director del equipo Racing Bulls, Alan Permane, lo describió en Spa como "el siguiente en la lista"—, pero con la incorporación de Lagrue, Red Bull también busca reforzar la cantera para las generaciones venideras.

Red Bull también ve este movimiento como una señal al mundo exterior de que sigue siendo capaz de atraer personal de equipos rivales. En los últimos años, la escudería de Milton Keynes ha sido noticia sobre todo por la pérdida de figuras clave, lo que ha dado lugar a una larga lista de bajas, entre las que se incluyen Rob Marshall, Adrian Newey, Lambiase y Jonathan Wheatley.

Por lo tanto, el fichaje de Lagrue se considera internamente como una prueba de que Red Bull sigue siendo un equipo capaz de atraer a personal clave de sus rivales.

Frédéric Vasseur, director del equipo y director general de la Scuderia Ferrari, conversando con Gwen Lagrue, asesora de desarrollo de pilotos de Mercedes, y Laurent Mekies, director del equipo RB F1 Team Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Los planes relacionados con Hart y Lagrue también están en línea con lo que Mekies explicó en Austria sobre su forma de trabajar en Red Bull. Allí, el director del equipo reveló que la promoción interna siempre será el plan A a la hora de sustituir a figuras destacadas que se marchan, pero que el equipo no dudará en pasar al plan B si es necesario, es decir, contratar talento externo.

"Siempre que podamos, intentaremos ver cómo podemos ascender a personal interno. Hemos formado a varios talentos en los últimos años y estamos orgullosos de ello. Queremos seguir por ese camino", explicó Mekies.

"Si en algún momento necesitamos incorporar un conjunto específico de habilidades o experiencia de algunos de nuestros queridos competidores del pit lane, lo haremos, tal y como hemos hecho antes.

"Y así es como vemos las cosas. Damos las mejores oportunidades a nuestros talentos. Y si necesitamos recurrir a otras fuentes para reforzar el equipo, lo haremos con mucho gusto".

Esta filosofía se ha aplicado tanto al puesto de ingeniero de carrera como al programa de jóvenes pilotos. El caso de Hart puede considerarse un ascenso interno, aunque Red Bull tuvo que dar marcha atrás primero en su traspaso a Williams para que esto fuera posible.

Por cierto, Mekies ya había insinuado precisamente eso en Austria, aunque en aquel momento nadie en la sala de prensa sabía que se refería a Hart.

"Si echo un vistazo a los nombres que han estado circulando en los últimos meses, la mayoría de ellos siguen en el garaje", afirmó. "Algunos nunca habían querido marcharse, otros han cambiado de opinión y se quedan con nosotros".

Mientras que Hart representa un ascenso interno, la sucesión de Marko combina, en realidad, ambos enfoques. Inicialmente se le había asignado a Guillaume Rocquelin un papel aún más destacado, pero ahora el liderazgo del programa junior se reforzará aún más con Lagrue. Esto se debe a que este último posee lo que Mekies describió anteriormente como "un conjunto específico de habilidades o experiencia".

La cuestión Verstappen: ¿tiene Red Bull suficiente "profundidad de plantilla"?

Por lo tanto, ambos movimientos encajan en la visión de Mekies sobre cómo quiere liderar el equipo y guiar a Red Bull a través de su periodo de transición. Se trata de una transición en el sentido de que muchas de las figuras clave de la anterior era de éxitos se han marchado, y nuevas caras están remodelando gradualmente la organización de cara al futuro.

La pregunta final obvia es si será suficiente para mantener a Verstappen en el equipo. En última instancia, todo se reduce a una consideración: en qué grupo de personas tiene el propio Verstappen mayor confianza para los próximos años y dónde ve el mayor potencial.

Max Verstappen, Red Bull Foto de: Liam Fabre

McLaren cuenta ahora con varias caras conocidas para Verstappen, entre ellas Marshall, Will Courtenay y, a partir de 2028, Lambiase. Red Bull, por su parte, está haciendo todo lo posible para ofrecer a Verstappen un entorno que siga estando igualmente adaptado a él.

Hace unos meses, el cuatro veces campeón del mundo reveló que ya tenía en mente a alguien dentro del equipo para suceder a Lambiase, y todo apunta a que se refería a Hart. Red Bull ha logrado ahora que eso se haga realidad tras llegar a un acuerdo con Williams.

Si Verstappen decidiera finalmente marcharse, Hart seguiría asumiendo el cargo de próximo ingeniero de carrera de Red Bull, aunque en ese caso trabajaría con otro piloto.

Mekies, sin embargo, espera que no se llegue a eso y sigue convencido de que el equipo aún cuenta con suficiente "profundidad de plantilla" —como suele decir Christian Horner— para volver a la cabeza en los próximos años.

"En eso tengo muchísima confianza", afirmó Mekies cuando Motorsport.com le preguntó al respecto. "Contamos con un talento increíble a todos los niveles y, por lo tanto, desde luego no vamos a buscar una excusa para decir que nos falta A, B o C para volver a ser plenamente competitivos. Lo tenemos todo dentro del equipo.

"Si necesitamos algo para completar la ecuación, lo haremos, pero desde luego no estamos limitados por la calidad del talento con el que contamos".

Si Verstappen tiene suficiente confianza en el futuro de Red Bull es una pregunta que solo el propio holandés puede responder.

Sin embargo, lo que ya está claro durante este periodo de transición es la filosofía de Mekies y Red Bull de cara al futuro, y eso se refleja en los planes de sucesión del equipo para Marko y Lambiase.

Fotos del GP de Bélgica – Domingo