Red Bull, sin apuro para firmar un nuevo contrato con Sergio Pérez

La temporada 2021 de la Fórmula 1 avanza rápidamente y ya lleva cinco carreras disputadas luego de su inicio hace dos meses en Bahréin, razón por la cual ya se comienza a hacer preguntas y también a haber definiciones sobre las alineaciones de pilotos para 2022.

McLaren, por ejemplo, anunció días atrás la renovación de Lando Norris y en Mercedes tienen todo por definir aún sobre el futuro de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas. En el caso de Red Bull, Max Verstappen tiene un contrato a largo plazo, pero el vínculo que firmó Sergio Pérez en diciembre pasado fue por un año.

En una entrevista exclusiva por video con Formel1.de, publicación alemana que forma parte de Motorsport Network, Helmut Marko fue consultado por el futuro del piloto mexicano, a lo que el austriaco respondió que no es algo que tengan en mente tratar de momento.

"Empezaremos a pensar en ello como muy pronto en el verano (europeo). Somos un equipo muy solicitado en el mercado de pilotos. No creo que un piloto entre en negociaciones o en un acuerdo con cualquier otro equipo hasta que haya intentado llegar a un acuerdo con nosotros", se jactó Marko.

"Ahora estamos totalmente centrados en el Campeonato del Mundo, y no vemos ningún problema ahí en cuanto a quién será el próximo año el compañero de equipo de Max Verstappen. Será sin duda un piloto competitivo. Pero aún hay tiempo", agregó.

Marko se refirió además a la situación de Pierre Gasly, piloto de AlphaTauri, equipo propiedad de Red Bull.

"Si no me equivoco, el contrato de Gasly es de dos años más. Es un contrato que nos permite colocarlo tanto en Red Bull como en AlphaTauri. Lo mismo ocurre aquí: no estamos pensando en los pilotos (de 2022) por el momento. Lo pensaremos durante las vacaciones de verano y luego tomaremos nuestras decisiones", explicó.

Gasly fue justamente quien reemplazó a Daniel Ricciardo en Red Bull tras la salida del australiano a finales de 2018. El francés, sin embargo, no cumplió las expectativas de Marko y compañía y fue relegado a Toro Rosso (hoy AlphaTauri) tras 12 carreras, promoviendo a Alex Albon al equipo principal.

El piloto anglo-tailandés tampoco logró los resultados esperados, lo que le abrió las puertas a "Checo" Pérez para llegar a Red Bull en 2021. De momento el mexicano es quinto en el campeonato con 44 puntos, tres menos que Bottas y 12 menos que Norris, el tercero. De lo que consiga en las próximas carreras dependerá que Horner y Marko le pongan sobre la mesa un nuevo contrato al mexicano para 2022.

Galería: Las mejores fotos de Sergio Pérez en el GP de Mónaco

