Red Bull responde a Ferrari sobre sus gastos en desarrollo

La escuadra con sede en Milton Keynes introdujo una serie de desarrollos en el Gran Premio de Emilia Romagna que han ayudado al equipo a adelantarse a Ferrari, con Max Verstappen triunfando en Imola y Miami.

Ferrari no ha introducido hasta ahora ninguna actualización importante en su F1-75, con la intención de llevar su primer lote de mejoras a la próxima carrera en España.

Sin embargo, la escudería italiana cree que la ventaja actual de Red Bull puede ser el resultado de que el equipo ha gastado mucho más en desarrollo en lo que va de año, lo que significa que probablemente alcanzará su límite presupuestario mucho antes.

Mattia Binotto, jefe del equipo Ferrari, dijo después de Miami: "Espero, porque también hay un límite presupuestario, que en algún momento Red Bull deje de desarrollar: si no, no entiendo cómo pueden hacerlo".

Sin embargo, Red Bull ha rechazado cualquier comentario que indique que ha acelerado su gasto y que ha destinado más recursos de los necesarios al progreso de principios de temporada.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull, fue enfático al afirmar que el gasto de su equipo está en línea con sus rivales, y que sus mejoras parecen ser tan grandes porque también está perdiendo peso con cada actualización.

Helmut Marko, asesor deportivo de Red Bull Racing Photo by: Alexander Trienitz

Cuando se le preguntó si Red Bull había gastado más que Ferrari en lo que va de año, Marko dijo: "No lo creo. Planificamos nuestras actualizaciones de tal manera que siempre perdemos peso con cada actualización, porque desgraciadamente todavía no hemos alcanzado el peso mínimo. Y tampoco lo alcanzaremos con la próxima actualización".

"No creo que estemos en una posición significativamente diferente a la de Ferrari en este sentido. Sobre todo porque me pregunto qué efecto tiene sobre ellos que Carlos Sainz ya haya estrellado el coche varias veces. Eso no puede ser barato".

Marko dijo que cualquier preocupación que Red Bull tuviera sobre el límite presupuestario estaba relacionada con aspectos que afectaban a todos los equipos por igual, como la escalada de los costos de transporte.

"Es cierto que el aumento de los costos logísticos es un problema", dijo. "Pero eso no sólo nos afecta a nosotros, también afecta a Ferrari y a todos los demás equipos".

El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, dijo que era consciente de la limitación del límite presupuestario, y que la atención se centraba en producir cambios que ofrecieran la mayor rentabilidad.

"Hay que tener mucho cuidado con las mejoras que se introducen debido a las restricciones presupuestarias de este año", dijo. "Tenemos que asegurarnos de que introducimos algo que sea rentable".