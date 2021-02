Albon ayudó a corregir las dificultades del RB16B

Albon debió aceptar un rol de piloto de reserva y de desarrollo tras no haber cumplido las expectativas de Red Bull en el campeonato 2020 de Fórmula 1, siendo reemplazado por Sergio Pérez para este año.

A pesar de la decepción que eso significó, el piloto anglo-tailandés siguió trabajando intensamente en la fábrica de Milton Keynes para permitir que el RB16B presentado el martes pasado deje atrás los problemas que tuvo su antecesor.

"El RB16B ha sido un poco mi proyecto de invierno, haciendo un montón de cosas con el simulador", dijo Albon, quien acompañó al equipo en el shakedown del nuevo monoplaza el miércoles en Silverstone, donde él condujo un RB15 con especificaciones de 2019.

El RB16 de la temporada 2020 no fue un coche fácil de conducir, no solo para Albon, sino también incluso por momentos para Max Verstappen, y el ahora ex piloto titular de Red Bull se mostró feliz de ver que el nuevo monoplaza deja ver la labor que él realizó.

"Por supuesto, el coche del año pasado tuvo sus dificultades y (mi trabajo fue) simplemente limarlas, asegurándonos de que podemos dar un golpe de efecto este año".

"Ha sido agradable ver cómo se traduce, y sé que muchas de las cosas que hemos hecho ya han llegado al coche antes de que haya sido conducido, así que es una muestra de que todo el trabajo duro está dando sus frutos".

Respecto a lo que fue el trabajo en el shakedown realizado en Silverstone, y su función en particular como piloto de desarrollo, Albon comentó: "Cuando conduces el coche nuevo... gran parte de ello es retroceder un poco en el tiempo y tratar de encontrar las áreas clave que necesitábamos mejorar en el coche del año pasado... Eso es algo que hicimos con el coche de este año y todo parece ir según lo previsto".

"(El shakedown consistió en) entender, digamos, la personalidad del RB16B. Por mi parte, (también se trató de) escuchar a los ingenieros, a los pilotos, sobre sus comentarios para poder llevarlo a Milton Keynes y trabajar en ese lado del coche".