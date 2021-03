Red Bull avanza a paso firme con su proyecto de motor

Como se sabe, Honda dejará la Fórmula 1 después de esta temporada. La marca japonesa ha introducido un nuevo propulsor este año y ofrecerá lo que debería ser un "aterrizaje suave" en 2022. Lo que significa en la práctica es que Honda seguirá trabajando en el proyecto de la F1 hasta el inicio de la temporada 2022, antes de que Red Bull tenga que valerse por sí mismo.

"Pero tampoco tenemos que desarrollar el motor nosotros mismos a partir de 2023. Sólo se trata del mantenimiento y sólo un poco del desarrollo. El margen de maniobra es muy limitado debido a la congelación del desarrollo", comienza Marko en conversación con Sky Holanda.

"En este sentido, estamos cumpliendo el calendario. En ese cronograma por cierto, estamos empezando a convertir el lugar".

Red Bull albergará el proyecto de motor en sus propias instalaciones. Honda ha puesto a la venta sus instalaciones en Milton Keynes, pero Red Bull no necesita ese espacio.

"Sin embargo, hemos pedido todo el equipo técnico, especialmente los bancos de pruebas. En doce meses debería estar todo listo, para que podamos hacer las obras nosotros mismos".

En cuanto al personal, Red Bull se lleva a varias personas de Honda y todavía hay algunos puestos importantes vacantes. Marko ve una ventaja en la nueva normativa financiera en este sentido.

"Gracias a Dios ya tenemos mucha gente capaz en la casa de Red Bull. Debido al límite presupuestario, algunos de ellos ya no pueden trabajar directamente para el equipo de Fórmula 1. Pero estamos incorporando a esa gente a Red Bull Powertrains".

Eso no quita que también haya sangre nueva en la organización: "Los requisitos para los puestos más altos son muy específicos. No hay muchos candidatos en el mercado. Pero seguro que habrá personas de otras organizaciones que se unan a nosotros, aunque a veces sigan teniendo periodos de preaviso y un periodo en el que no se les permite trabajar para otros".

Conversaciones con VW, aún no muy concretas

A pesar de ello, la confianza es alta para los próximos años. "Somos muy optimistas y creemos que a mediados de 2022 tendremos tanto el equipo como el personal en funcionamiento".

Pero eso no hace que vaya a quedarse así. Una pregunta clave es qué quieren a un plazo algo más largo, con la nueva normativa sobre motores que entrará en vigor en 2025.

"De hecho, no se trata sólo de utilizar el motor Honda en los próximos años. Si las directrices de la nueva normativa llegan a tiempo, también tenemos previsto iniciar nuestro propio desarrollo en esa dirección."

Así, Marko reitera que Red Bull está considerando la posibilidad de construir su propio motor, especialmente si la nueva normativa de motores se acerca a la configuración actual.

Mantener todo dentro de la empresa parece ser el plan A, aunque también se habla de una entrada del Grupo Volkswagen. Porsche sería un candidato para ello, ¿pero qué tan concreto es eso?

"Bueno, cuando hablamos de ese grupo, por supuesto que hay varias marcas que podrían considerarse para ello. En el pasado tuvimos conversaciones, a veces de gran alcance y otras veces algo más superficiales. Eso es rutina. Pero no es que las cosas se estén moviendo ya de forma muy concreta en una determinada dirección", concluyó Marko.

compartidos