Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Red Bull admite que sus problemas de salida no tendrán solución definitiva hasta 2027
El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, ha admitido que los problemas del equipo en la arrancada de las carreras no se resolverán por completo hasta 2027.
Alex Harrington
Publicado: 26 oct 2026, 7:00
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Max Verstappen, Red Bull Racing, Charles Leclerc, Ferrari
Foto de: Logan Riely / Getty Images
El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, ha admitido que el problema al que se ha enfrentado el equipo en las salidas de las carreras no se solucionará hasta la próxima temporada. Esto se produce después de que Isack Hadjar pidiera que se rediseñara el embrague tras un comienzo difícil en el Gran Premio de Estados Unidos.
El piloto de Red Bull cayó de la tercera a la quinta posición cuando se apagaron las luces al inicio de la carrera de Austin, y Hadjar achacó el problema a un "exceso de potencia del embrague". Para empeorar las cosas, tanto él como su compañero de equipo , Max Verstappen, sufrieron problemas con la radio, y este último bromeó diciendo que el equipo debería "empezar a comunicarse en lenguaje de señas".
Se le preguntó a Mekies si Hadjar tenía razón al afirmar que su equipo era bueno resolviendo problemas complejos, pero no "tonterías".
"Creo que hay algo de verdad en lo que dice Isack, en el sentido de que todos estamos frustrados por tener que lidiar por segunda carrera consecutiva con problemas de radio", declaró a los medios de comunicación. "Nos está complicando mucho la vida a todos, así que es cierto que es algo que nos gustaría solucionar con bastante rapidez, ya que se trata de un elemento que debería funcionar sin que tengamos que dedicarle demasiada energía, así que en eso tiene razón".
Las salidas, dijo, son un problema más grave.
"La salida es un problema un poco más complejo de resolver, ya que el rendimiento en la salida afecta prácticamente a todos los departamentos de la empresa, probablemente excepto al de aerodinámica. Es el motor, es la caja de cambios, es el embrague, son muchas cosas, y sin duda hemos visto desde el inicio de la temporada que no somos la referencia en cuanto a rendimiento en la salida".
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Afirmó que la mejora en el ritmo del equipo ha hecho que sus salidas en carrera sean más evidentes.
"Y quizá recuerdan lo malas que eran nuestras salidas a principios de año. Todavía no somos la referencia. Y sí, el hecho de que, mientras tanto, el coche haya mejorado mucho y esté luchando más cerca de la cabeza hace que ese déficit resulte aún más doloroso ahora, porque la competencia a nuestro alrededor es muy fuerte".
Pero para una solución definitiva, los aficionados del equipo tendrán que esperar.
"Así que, respondiendo a tu pregunta, por un lado estoy seguro de que seguiremos reduciendo la diferencia con respecto a la competencia de aquí a finales de año, porque en cada carrera aprendemos y en cada carrera encontramos pequeñas formas de acortar distancias. Por otro lado, también soy consciente de que no seremos la referencia antes de que termine la temporada, de que se necesitarán cambios significativos en el diseño y el hardware, y de que eso es algo que solo veremos el año que viene".
En cuanto a los problemas de radio, el francés admitió que no entienden de dónde proviene el problema.
"Si lo entendiéramos, ya lo habríamos resuelto, así que no comprendemos del todo por qué nos estamos viendo afectados por estos problemas. Sin duda, tengo que admitir que la competencia lo está haciendo mejor que nosotros, porque, obviamente, podemos oír las comunicaciones de radio de todos, y hemos tenido más dificultades de las que nos hubiera gustado".
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