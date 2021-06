Horner: "La F1 era sólo una cuestión de marketing para Renault"

Red Bull y Renault fueron socios desde 2007 y vivieron su apogeo entre 2010 y 2013. En ese periodo, ganaron juntos cuatro títulos de constructores y cuatro de pilotos. Sin embargo, con el cambio en la normativa de motores a finales de 2013, la dinámica cambió. Mercedes se anticipó mejor a la introducción de los V6 turbo híbridos, mientras que Renault perdió claramente el tren y la potencia de los propulsores franceses quedó considerablemente atrás.

Las diferencias de opinión entre los directivos de Renault y Red Bull Racing provocaron una relación problemática entre ambas partes. Esto se reflejó en el cambio de nombre de los motores cuando después de nueve temporadas mostrando con orgullo con el nombre de Renault en el monoplaza, Red Bull decidió en 2016 renombrar como TAG Heuer a los motores.

Recordando esos tiempos, Christian Horner cuenta en el Podcast High Performance que intentó varias veces convencer al entonces CEO de Renault, Carlos Ghosn, de que pusiera más dinero y energía en el proyecto de la F1.

"Fui a París al menos tres o cuatro veces para sentarme con Ghosn y decirle: 'Mira, si estás en este negocio, gastas mucho dinero, pero tal vez deberías gastar sólo un poco más, sólo un poco más inteligente, de lo contrario estás desperdiciando lo que estás gastando ahora, no estás obteniendo un retorno de eso'. Pero su corazón no estaba en la Fórmula 1. Para él era sólo una cuestión de marketing. Esa pasión y ese empuje, si no lo tenía ya, ¿cómo íbamos a esperar que lo tuviera su organización?"

"Teníamos una idea muy clara de cuál era nuestro talón de Aquiles, que era nuestro motor, que no era tan potente como el de nuestros competidores", continuó Horner. "Lo hemos intentado todo para motivarlos y ser más competitivos. Y sí, ganamos carreras y pudimos aprovechar oportunidades aquí y allá, pero nunca pudimos montar una campaña realmente sostenida".

Así, Red Bull decidió cambiar de rumbo para la temporada 2019. "Pensamos: 'OK, ahora tendremos que arriesgarnos'. Tenemos que salir de esta rutina, tenemos que hacer algo. Vamos con Honda".

Fue una decisión que Red Bull no la tomó a la ligera, después de todo Honda venía de un periodo repleto de problemas con McLaren. "Honda había sido un desastre con McLaren", recordó Horner. "McLaren había dejado a Honda, se alejó de ellos, Honda estaba a punto de dejar el deporte, pero vimos la misma pasión y deseo en ellos. Y además, los recursos. Así que pensé: 'OK, vamos a ver si esto puede convertirse en algo y de los 43 Grandes Premios (con motores Honda) hemos subido al podio en la mitad de ellos, hemos ganado siete carreras y ahora estamos luchando por el título mundial".