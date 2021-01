Red Bull nunca pensó en Russell para reemplazar a Albon, dice Marko

Red Bull ha estado abierto a mirar fuera de su actual grupo de conductores si Albon no rendía como el equipo deseaba, y finalmente Sergio Pérez consiguió el segundo asiento de Red Bull para 2021.

Sin embargo, Russell habría sido un contendiente obvio basado en su velocidad pura después de demostrar en el Gran Premio de Sakhir que tenía el ritmo para ganar cuando sustituyó a Lewis Hamilton.

Reflexionando sobre los candidatos que Red Bull evaluó cuando llegó a su decisión sobre los pilotos de 2021, Helmut Marko, asesor deportivo del equipo, dijo que Russell ni siquiera fue considerado.

"No", dijo en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Tiene un contrato de diez años con Toto Wolff. Es un junior de Mercedes. Estábamos buscando una solución provisional por un año. Pérez es la mejor opción allí".

Marko dijo que no había duda de que Russell es un buen piloto, pero se cuestionó si no se hizo demasiado ruido con él en el GP de Sakhir porque sentía que fue un fin de semana en el que Valtteri Bottas no rindió lo suficiente bien.

"Russell es un joven inteligente y rápido", agregó Marko. "Su trabajo con el Mercedes fue genial. Pero al mismo tiempo, estuvo marcado por tal incertidumbre de Bottas que no fue realmente una comparación válida. Bottas estuvo tan mal desde la primera vuelta del viernes, que estuvo muy por debajo de su nivel normal".

Elogios para Tsunoda

Además de tomar la decisión de darle a Pérez un asiento en Red Bull, Marko fue fundamental para tomar la decisión de promover a Yuki Tsunoda desde la Fórmula 2 a AlphaTauri.

Marko destacó el trabajo que hizo el japonés en su campaña de novato en F2, y dice que se esperan buenas cosas de él en la F1 el próximo año.

"Tsunoda fue el único piloto de Fórmula 2 que continuamente terminó entre los cinco primeros en cada carrera", dijo. "Sólo por defectos técnicos y algunos accidentes no pudo ganar el campeonato. Y eso en su año de novato".

"Se caracteriza por una increíble velocidad de base y una muy, muy rápida fase de comprensión y aprendizaje. Si miran las últimas carreras, se contuvo al principio de las carreras hasta que todo estuvo a mitad de definirse, cuidó sus neumáticos y luego atacó. Esa fue una súper mezcla entre ser agresivo y conducir con la cabeza".