Ir al contenido principal

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Fórmula 1 GP de España

Red Bull insiste en que "no hay ningún problema" con la recuperación de Isack Hadjar

Hadjar ya se ha perdido tres Grandes Premios, pero Red Bull afirma que su recuperación avanza según lo previsto

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Publicado:
Isack Hadjar, Red Bull Racing

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, afirma que la recuperación de Isack Hadjartras su lesión avanza según lo previsto, a pesar de que el francés se haya perdido los tres últimos Grandes Premios de Fórmula 1.

Hadjar se lesionó la muñeca durante un entrenamiento en el parón veraniego y, desde entonces, ha sido sustituido por Liam Lawson, mientras que el piloto reserva Yuki Tsunoda le ha hecho las veces en Racing Bulls.

El contacto con el siete veces campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez —quien, como es bien sabido, luchó contra las lesiones durante años— convenció al piloto francés, en su segunda temporada, de que no debía precipitar su regreso a la competición. Márquez se fracturó el húmero en la primera carrera de la temporada 2020, en Jerez, intentó participar en la siguiente prueba y acabó fuera de combate durante el resto de la temporada.

Cuando se le preguntó tras el Gran Premio de España del domingo cómo se encontraba Hadjar y cuáles eran sus posibilidades de correr en Bakú, Mekies sonrió: "Isack está bien, ahora mismo está abajo. Bromas aparte, la recuperación de Isack va por buen camino.

"Creo que hemos aprendido que, en esencia, es un plazo normal para el tipo de lesiones que tiene, así que seguiremos con el mismo enfoque que hasta ahora.

"Evaluaremos la situación dentro de una semana. Tenemos algo más de una semana completa para evaluar la situación, ver cómo se encuentra y, a continuación, ponerlo en el simulador para someterlo a las condiciones reales de carrera. 

"Si se siente cerca del 100 %, nos lanzaremos; si considera que la recuperación no ha concluido, nos mantendremos fieles a nuestro enfoque de dar prioridad a su recuperación. Lo que no queremos es que, al apresurar su regreso, pongamos en peligro su capacidad a largo plazo para volver al 100 %".

Liam Lawson, Red Bull Racing

Liam Lawson, Red Bull Racing

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images vía Getty Images

Mientras tanto, Lawson volverá a estar bastante ocupado, ya que el neozelandés debe prepararse para la próxima prueba con ambos equipos, teniendo en cuenta cualquier evolución en la situación de Hadjar.

"Supone pasar mucho tiempo en la fábrica y realizar muchos preparativos adicionales", admitió Lawson. "Creo que esta semana de descanso no será realmente una semana de descanso".

Cuando se le preguntó si tenía ganas de volver a su propio coche, aclaró: "Bueno, se trata más bien de la preparación. Prepararse para ambos es un poco difícil, y hay que acostumbrarse a coches diferentes.

"Ahora que el fin de semana [de Madrid] llega a su fin, me siento bastante cómodo en este coche. Pero de cara al futuro, todo es una incógnita hasta los fines de semana de carrera.

"Probablemente no se decidirá hasta el miércoles o el jueves para Bakú, y eso hace que sea bastante complicado prepararme mentalmente para el coche que voy a pilotar.

"Pero, al mismo tiempo, como he dicho, cuanto más tiempo conduzco este, más cómodo me siento. Volver ahora será bastante duro. Se conduce de forma completamente diferente".

Lawson ha sumado 14 puntos en sus tres Grandes Premios con Red Bull, consolidando su novena posición en la clasificación de pilotos. Ahora se encuentra a solo 12 puntos de Hadjar.

Con información de  Ronald Vording y Cihangir Perperik

Lee también:

Share Or Save This Story

Artículo previo Cinco formas en que la F1 puede arreglar el Madring para el GP de España de 2027
Artículo siguiente Mercedes explica por qué George Russell entró en boxes bajo el VSC en Madring

Top Comments
More from
Benjamin Vinel

McLaren: Norris perdió la victoria en Madring por la imposibilidad de adelantar

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
McLaren: Norris perdió la victoria en Madring por la imposibilidad de adelantar

Mercedes explica por qué George Russell entró en boxes bajo el VSC en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Mercedes explica por qué George Russell entró en boxes bajo el VSC en Madring

Un campeón de F1 y un piloto de la parrilla actual estarán en la Race of Champions 2027 en Nueva Zelanda

Fórmula 1
Fórmula 1
Un campeón de F1 y un piloto de la parrilla actual estarán en la Race of Champions 2027 en Nueva Zelanda
More from
Liam Lawson

Lawson debió tomar “muchos riesgos” para adelantar a Colapinto en Madring

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Lawson debió tomar “muchos riesgos” para adelantar a Colapinto en Madring

Red Bull: cuándo se tomará la decisión sobre Hadjar para Bakú

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Azerbaiyán
Red Bull: cuándo se tomará la decisión sobre Hadjar para Bakú

Por qué Max Verstappen no se cree el entusiasmo de una sorpresa de Red Bull en Madrid

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Por qué Max Verstappen no se cree el entusiasmo de una sorpresa de Red Bull en Madrid
More from
Racing Bulls

Arvid Lindblad, tras llegar a otra Q3 en España: “No voy a castigarme por chocar”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Arvid Lindblad, tras llegar a otra Q3 en España: “No voy a castigarme por chocar”

Arvid Lindblad y su choque en el MadRing: Simplemente exageré en el accidente

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Arvid Lindblad y su choque en el MadRing: Simplemente exageré en el accidente

Tsunoda responde a las críticas de Max Verstappen: "no saco nada de sus comentarios"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de España
Tsunoda responde a las críticas de Max Verstappen: "no saco nada de sus comentarios"

Últimas noticias

Álex Márquez muestra el casco muy dañado que sufrió en su accidente en Barcelona

MotoGP
MGP MotoGP
Álex Márquez muestra el casco muy dañado que sufrió en su accidente en Barcelona

Colapinto, solo detrás de los pilotos del podio en los Power Rankings del GP de España de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Colapinto, solo detrás de los pilotos del podio en los Power Rankings del GP de España de F1

Red Bull da la razón a Verstappen y confirma la pérdida de rendimiento del RB22

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Red Bull da la razón a Verstappen y confirma la pérdida de rendimiento del RB22

Hülkenberg y la estrategia que lo ayudó en Madrid para salvar un punto para Audi

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de España
Hülkenberg y la estrategia que lo ayudó en Madrid para salvar un punto para Audi