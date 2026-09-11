Red Bull: "No hay nada anormal" en la recuperación de Isack Hadjar

Tal y como se anunció a principios de semana, la baja de Isack Hadjar para el Gran Premio de España no fue una decisión difícil de tomar, según Laurent Mekies.

El director de Red Bull ha recordado que el piloto francés, presente este fin de semana en el paddock de Madrid, volverá a ponerse al volante únicamente cuando se haya recuperado por completo de su lesión en la muñeca izquierda. Espera que eso ocurra dentro de dos semanas, para el Gran Premio de Azerbaiyán, pero antes tendrá que pasar por el simulador.

"Fue una decisión bastante fácil", asegura Laurent Mekies ante los micrófonos de Sky Sports. "No se sentía al 100 %, y ese es el único criterio que tenemos en cuenta: ¿estás al 100 %? Así que fue una decisión fácil de tomar. Siempre hemos dicho que daríamos prioridad a que volviera al 100 %. No tiene sentido que corra en un circuito como este si no se siente bien, a riesgo de retrasar su recuperación completa".

"Así pues, esa es la valoración que hemos hecho. Tenemos un poco más de tiempo antes de Bakú y, sinceramente, no hay nada anormal en su recuperación, que avanza según lo previsto. Algunas cosas llevan su tiempo, y nos tomaremos el tiempo necesario para evaluar su situación antes de tener que ponerlo en el simulador."

Mientras tanto, tanto en Madring como en Zandvoort y luego en Monza, Liam Lawson sigue ocupando el puesto de forma interina y está dando plena satisfacción al equipo de Milton Keynes en este delicado papel.

"Creo que Liam está haciendo un buen trabajo", destaca Laurent Mekies. "En Zandvoort sumó todos los puntos que pudo al terminar séptimo. En Monza, si hablamos del ritmo de carrera, lo valoramos como bastante bueno, de hecho".

"Tenía el ritmo para terminar sexto o séptimo, y sin duda séptimo. Pero tuvo un roce en el alerón delantero [con Hülkenberg, nota del editor], lo que le obligó a hacer una parada en boxes adicional. Así son las cosas. Hasta ahora, creo que está haciendo un buen trabajo. Nunca es fácil, una vez más, cambiar de coche, así que veamos qué pasa este fin de semana".