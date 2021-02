Lo bueno y lo malo para Red Bull con el congelamiento de motores

Desde que Honda anunció a principios de octubre que pondría fin a su participación en la F1 después de 2021, Red Bull ha presionado mucho para que se aplicara un congelamiento de motores.

El equipo siempre pareció relajado, incluso confiado, sobre su futuro a pesar de que parecía haber perdido un importante aliado que le ofrecía un estatus de escudería oficial. A medida que se iba dando impulso a una congelación de motores que le permitiera hacerse con la propiedad intelectual de Honda y dirigir el proyecto por sí mismo tras la salida del fabricante japonés, estaba claro cuál era el final del juego.

El debate fue de ida y vuelta en las semanas siguientes. Ferrari fue inicialmente el principal opositor al plan de Red Bull, diciendo que estaba "firmemente en contra" de suspender el desarrollo, sólo para cambiar su tono unas semanas más tarde después de que se alcanzara un compromiso para adelantar la próxima generación de la unidad de potencia en un año, pata 2025.

Pero mientras Ferrari y Red Bull también presionaban para que se introdujera un mecanismo que garantizara que cualquier caída en el rendimiento pudiera ser compensada, utilizando medios como permitir un mayor flujo de combustible en caso de déficit de caballos, Mercedes se atrincheró. Aunque apoyaba la congelación de los motores desde el punto de vista de los costos, no quería dar un pase libre completo. Renault se alineó con Mercedes, dejando el plan en la incertidumbre de cara al invierno.

En la reunión de la Comisión de la F1 del jueves se supo que el congelamiento de motores no sólo había sido aprobado, sino que lo había sido con el acuerdo unánime de los equipos. Lo más importante es que no se acordó ni se consideró seriamente ningún mecanismo para equilibrar el rendimiento. Aunque no todas las partes hubieran conseguido el acuerdo completo que querían, al menos había habido consenso.

El acuerdo fue en gran medida una buena noticia para Red Bull, que ahora puede seguir adelante con sus planes de adquirir la propiedad intelectual de la unidad de potencia de Honda y hacerse cargo de su gestión a partir del inicio del próximo año. Este fue siempre el camino preferido por Red Bull, evitando un incómodo reencuentro con Renault sólo tres temporadas después de su divorcio, y dándole un mayor control sobre su futuro.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, and Lando Norris, McLaren MCL35 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Incluso con el desarrollo congelado, establecer una división para supervisar la unidad de potencia será costoso para Red Bull. Ya se está trabajando para adaptar parte de las instalaciones del equipo en Milton Keynes para centrarse en el funcionamiento de los motores, lo que no es un ejercicio barato. Pero teniendo en cuenta lo costoso que hubiera sido un acuerdo de motor con otro fabricante, Red Bull no estará mucho peor.

Además, este acuerdo prepara perfectamente a Red Bull para la introducción de las nuevas unidades de potencia en 2025. En la reunión de la Comisión de la F1 se avanzaron los planes para el futuro, comprometiéndose a hacer las unidades de potencia más simples, más baratas y más atractivas para los posibles fabricantes. El elemento del costo es especialmente atractivo para Red Bull, que confirmó a finales del año pasado que incluso podría construir sus propias unidades de potencia con la nueva normativa.

"Si se hacen realidad las insinuaciones de que el nuevo motor es mucho más simple en su diseño, que se elimina el MGU-H, y que sigue siendo innovador pero el límite de costo anual está en torno a los 50 millones, entonces ya no es un tema tan complejo como el del motor actual", dijo el asesor de Red Bull Helmut Marko a Motorsport.com en diciembre. "Eso significa que se podría hacer el desarrollo de dicho motor con lo que tendremos en Milton Keynes".

La puerta estaría abierta a trabajar con otro fabricante, en caso de que la nueva normativa fuera lo suficientemente atractiva, pero desarrollar una nueva unidad de potencia en la propia empresa es una opción de respaldo decente. Incluso si se uniera a un fabricante para un acuerdo de trabajo oficial, tener una división de motores establecida con un mayor know-how también va a fortalecer a Red Bull. La flexibilidad está ahí.

En cuanto a los costos, Red Bull también podrá utilizar la independencia que tiene para comercializar la unidad de potencia como quiera. Cuando se rompió su relación con Renault hace seis años, Red Bull renombró las unidades de potencia con la marca de relojes TAG Heuer. Ahora será posible un acuerdo de patrocinio similar durante al menos los próximos tres años, lo que contribuirá de nuevo a obtener ingresos adicionales.

Se trata de un desarrollo emocionante para el futuro de Red Bull, pero no garantiza el éxito del equipo en las próximas tres temporadas.

Al anunciar su salida, Honda hizo hincapié en su compromiso de desarrollar una nueva unidad de potencia para la temporada 2021 que esperaba que permitiera a Red Bull luchar seriamente por el título. Pero no está claro qué ayuda habrá por parte de Honda para ordenar los desarrollos antes de que Red Bull herede el proyecto.

Mientras que Ferrari, Mercedes y Renault trabajarán a lo largo de 2021 para asegurarse de que sus motores sean lo más fuertes posible para cuando la congelación entre en vigor al comienzo de la campaña de 2022, Red Bull no puede permitirse perder terreno. Mientras se pone al día con su división de motores, será importante una ayuda de Honda para que el primer motor propio de Red Bull no se quede atrás.

Aquí es donde la falta de un mecanismo de corrección podría resultar costosa. El director del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo al final de la temporada pasada que "bloquear el rendimiento durante tres años" podría ser "bastante perjudicial" para cualquier equipo que se quedara corto, de ahí su deseo de algún tipo de sistema de equilibrio de rendimiento si fuera necesario.

El posible costo de equivocarse en grande con la unidad de potencia quedó demostrado por los problemas de Ferrari el año pasado. Al no permitirse el desarrollo durante la temporada como parte de las medidas de ahorro forzadas por la pandemia del COVID-19, Ferrari se vio atascada con una unidad de potencia de bajo rendimiento durante toda la temporada, dejando al equipo italiano y a sus clientes Alfa Romeo y Haas dolorosamente atrás.

Por lo tanto, no es de extrañar que Ferrari se alineara con Red Bull para el mecanismo de corrección. Pero el hecho de que el plan haya sido impulsado con un apoyo unánime indica un cambio de postura. Los ruidos que salen de Maranello sobre su nueva unidad de potencia para 2021 han sido positivos. ¿Esta confianza ha hecho que Ferrari se suba al carro de la congelación, apostando por volver a un nivel competitivo al comienzo de la campaña de 2022?

Red Bull puede haber conseguido el avance que quería con el congelamiento del motor, permitiéndole planificar no sólo la era post-Honda, sino también el próximo ciclo de reglas de la unidad de potencia que comienza en 2025. A largo plazo, las cosas pintan bien.

Pero sin ningún tipo de sistema de equilibrio de rendimiento, la presión estará ahora en asegurar que para el comienzo de 2022 -independientemente de cómo se llame la unidad de potencia de Red Bull- sea lo suficientemente competitiva como para por fin darle lucha a Mercedes.

