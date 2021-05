McLaren ve a Red Bull "muy valiente" por desarrollar su motor

Ante la salida de Honda de la F1 prevista para finales de este año, Red Bull ha llegado a un acuerdo para hacerse cargo del proyecto de la unidad de potencia del fabricante japonés a partir de 2022.

A más largo plazo, Red Bull tiene planes ambiciosos para crear su propio motor desde cero para la nueva normativa que entrará en vigor en 2025.

La inversión que Red Bull está realizando para el proyecto de la unidad de potencia es amplia, y coincide con la que la empresa de bebidas energéticas realizó cuando se hizo cargo del equipo Jaguar a finales de 2004.

Pero aunque Zak Brown, CEO de McLaren Racing, cree que Red Bull tiene los recursos y el compromiso para que el proyecto sea un éxito, piensa que un equipo que hace su propio motor no está exento de riesgos.

"Creo que su decisión es muy, muy valiente", dijo Brown. "Creo que podría tener éxito. Red Bull es una gran organización de competición con muchos recursos".

"Pero creo que si no se hubiera producido la congelación del motor, no estoy seguro de que hubieran asumido el proyecto, porque requeriría toneladas de recursos de desarrollo continuado que probablemente los llevarían al límite de ser fiscalmente viables".

"Así que creo que ha sido positivo que hayamos llegado a un punto en el que las reglas están frenando el gasto".

Con el compromiso de Red Bull de enfrentarse al poderío de grandes fabricantes como Mercedes, Ferrari y Renault, Brown cree que no será algo fácil de gestionar.

"No está exento de riesgos", dijo. "Creo que incorporar una organización como esa, con cientos de empleados, ya sabes, es mucho trabajo que añadir a tu plato. Dicho esto, parece que están contratando a gente con mucho talento".

Brown dice que las circunstancias únicas del retiro de Honda, que ha dado a Red Bull un motor listo desde el principio, es lo único que hizo viable el proyecto.

Por eso cree que es poco probable que McLaren se plantee hacer su propia unidad de potencia por ahora.

"Debido a la forma en que fueron capaces de tomar un motor existente y un montón de propiedad intelectual y la infraestructura, ha hecho que sea mucho más rentable que empezar de cero", agregó Brown.

"No veo a McLaren haciendo motores a corto plazo, porque no creo que Red Bull se hubiera adentrado en el mundo de los propulsores si no se hubiera presentado esta oportunidad de despegar donde Honda lo dejó".

