"Red Bull debería hacer su propio motor", dice Ralf Schumacher

Honda anunció sorpresivamente este viernes que se irá de la Fórmula 1 a finales de la siguiente temporada, lo cual deja a Red Bull y a su equipo hermano, AlphaTauri, con la necesidad de encontrar un nuevo socio de motores.

Red Bull estuvo asociado con Renault en los motores desde 2007 y dominó la máxima categoría junto al fabricante francés entre 2010 y 2013 antes de separarse de mala manera a finales de 2018 para comenzar su nueva era con Honda.

Ahora, el equipo de Milton Keynes necesita asociarse con un nuevo fabricante de unidades de potencia en una F1 que solamente cuenta con Renault, Mercedes y Ferrari como opciones.

"Red Bull debe ahora encontrar un nuevo socio de motores. Mercedes no será posible. La relación simplemente no está ahí, al menos no todavía. En Renault hay un problema similar. Creo que tampoco estaban del todo contentos allí, y ahora que Abiteboul es el nuevo CEO de Alpine, o mejor dicho, dirigirá completamente el programa de competición, será difícil. Pero, por supuesto, todavía tienes hasta finales de 2021", analizó Ralf Schumacher en Sky Sport News HD de Alemania.

Ante esta situación el ganador de seis grandes premios de F1 cree que Red Bull debe considerar convertirse en su propio proveedor de motores.

"Una opción viable podría ser hacer su propio motor. Red Bull tiene el poder y las posibilidades, y en ese caso un socio con Honda, de quien se podría tomar el control y continuar todo el asunto. A partir de finales de 2021 el motor estará más o menos congelado. Hasta entonces Honda también irá a toda máquina, porque el año que viene quiere correr para el Campeonato del Mundo. Desde ese punto de vista, eso también podría ser una alternativa", dijo el menor de los hermanos Schumacher.

Respecto a cómo será la F1 con tres fabricante solamente, Ralf Schumacher dijo: "Mercedes seguirá siendo parte de la Fórmula 1, pase lo que pase, y también construirá un motor para equipos cliente. Todo el mundo quiere tener eso. McLaren ya lo tendrá el año que viene. Pero también hay que admitir que Renault ha hecho un gran trabajo. Siempre han vivido del programa de clientes. Así que no veo ningún riesgo de que no haya suficientes fabricantes. Y en algún momento, en 2025/26, todavía existe el rumor de que quizás el grupo VW y Porsche regresen. Eso sería genial, por supuesto".

Información adicional por Christian Nimmervoll

