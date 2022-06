Red Bull molesta por los cambios ordenados por la FIA por el rebote

Después de que Mercedes llamara a la FIA después del Gran Premio de Azerbaiyán para que comenzara a investigar medidas para abordar el problema del rebote en los monoplazas de la Fórmula 1, hubo objeciones inmediatas de otros equipos quienes consideraban no era correcto modificar la estructura de los monoplazas cuando la temporada ya lleva ocho carreras.

Sin embargo, el órgano rector decidió intervenir, en especial ante los comentarios de los pilotos que han demostrado preocupación por los efectos físicos sobre su cuerpo, pero no a todo el mundo le gusta esto, como se puede ver en Canadá.

Max Verstappen fue muy crítico con las instrucciones técnicas emitidas, y Helmut Marko tampoco se mostró emocionado.

El asesor deportivo de la casa de Milton Keynes no está de acuerdo con el enfoque elegido por la FIA y el consultor de Red Bull Racing dice que no tiene sentido cambiar las reglas debido a algunas quejas de los pilotos de Mercedes.

“¡Es algo que no se puede entender! Solo porque un equipo no puede hacer frente a los cambios, no cambiamos las reglas ", dijo Marko al Kleine Zeitung. El austriaco de 78 años dice que no hay demasiado en lo que pensar para encontrar la solución. "Solo hay que levantar el auto y tu estas listo."

Mercedes ha jugado el argumento de la "seguridad” después de la carrera en Bakú. Sin embargo, Red Bull cree que si los pilotos no se sienten cómodos en el coche, simplemente deberían aumentar la distancia al suelo, incluso a expensas del rendimiento. Marko dijo que era solo una cuestión de elección y agregó que no había necesidad de que la FIA verificara reglas adicionales por los comentarios.

Es probable que el equipo austriaco se vea menos afectado que Ferrari y Mercedes. Los oponentes rebotan mucho más, por lo que aparecen en el radar de la FIA mucho antes cuando miden la fuerza y ​​la frecuencia con la que ocurren los rebotes. Si se excede un cierto límite, deberán ajustar el espacio libre para que sea más cómodo para los pilotos. De lo contrario, se producirá la exclusión.