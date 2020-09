Red Bull espera acercarse a Mercedes sin el "modo fiesta"

Desde el Gran Premio de Italia que se disputa este fin de semana, los equipos de F1 no podrán utilizar mapas de motor especiales durante la clasificación que les ayuden a aumentar la potencia en una vuelta, y en su lugar tendrán que usar el mismo modo desde el inicio de la clasificación hasta el final de la carrera.

Aunque todos coinciden en que Mercedes tiene más potencia en la clasificación, con estimaciones que sitúan su ventaja sobre Honda y Renault en torno a los 28 CV, hay cierto escepticismo sobre cuánto perderá con este cambio.

Incluso hay alguna opinión que sugiere que la prohibición de los mapas de motor permitirá que Mercedes tenga más potencia en las carreras, por lo que ampliará la ventaja sobre sus rivales los domingos.

Sin embargo, Marko ve las cosas de otra manera y cree que los cambios permitirán a Red Bull acercarse e impedir que Mercedes tenga una gran ventaja en las fases importantes de la carrera.

"Puede darse el caso de que Mercedes pueda ir más tiempo con un modo más fuerte", dijo Marko a Motorsport.com en una charla exclusiva. "Pero tal y como lo vemos, la gran superioridad en la clasificación ya no existirá. Esto también es aplicable a las vueltas de entrada y salida de boxes durante la carrera".

"[Valtteri] Bottas ha sugerido que habrá menos adelantamientos, pero eso significa que han ido a fondo en cada adelantamiento hasta ahora".

"Creemos que esto nos acercará más. Y si todo va bien, nuestro ritmo de carrera será bastante bueno de todos modos".

Aunque algunos creen que la prohibición del modo de fiesta no cambiará el orden los sábados, Marko no tiene dudas de que Mercedes perderá ventaja.

"Si miras la Q1 y la Q2, estamos relativamente igualados", dijo sobre la batalla entre Mercedes y Red Bull-Honda. "En la Q3, de repente, desaparecen. Eso significa que la diferencia entre los modos es significativa. Pero es difícil decir exactamente cuánto".

Marko considera que este cambio también podría poner en dificultades a Renault, cuyo modo de clasificación lo ha emparejado con Honda este año.

"Renault tiene un modo de clasificación relativamente bueno", explicó. "Pero en la carrera son inferiores a nosotros".

"En clasificación Renault están a nuestro nivel o ligeramente por encima. En la carrera somos claramente los segundos en términos de potencia del motor, por detrás de Mercedes".

Marko señala que un factor que no se ha considerado para que Mercedes tenga ahora más potencia durante la carrera es el consumo de combustible.

"Estamos seguros de que la nueva directiva técnica nos acerca", afirmó. "Al final, no es sólo que puedan ir con un modo más potente durante más tiempo. El consumo de combustible también juega un papel importante".

"El consumo es limitado. Si conduces demasiado tiempo con un modo demasiado fuerte, necesitas más combustible. Hay varios factores".

"No hemos tenido ninguna carrera este año en la que el consumo de combustible fuera crítico para nosotros. Por supuesto que hicimos lift and coast, pero eso no fue decisivo".

"Es difícil comparamos con Mercedes, pero a mayor potencia, mayor consumo de combustible".

