Red Bull y Mercedes llegan a un acuerdo sobre el jefe de motores en F1

La escudería con sede en Milton Keynes, que ha creado su propia fábrica de motores tras la retirada de Honda de la Fórmula 1, anunció el año pasado varios fichajes de alto nivel de personal que procedía de Mercedes.

En abril, se informó que Hodgkinson sería el nuevo director técnico, pero no estaba claro cuándo podría incorporarse porque estaba firmemente contratado por la propia división de unidades de potencia de Mercedes.

Con las tensiones entre Red Bull y Mercedes bastante elevadas a lo largo de la campaña como consecuencia por la lucha por el título entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, parecía poco probable que se llegara a un acuerdo para acelerar las cosas.

Sin embargo, el viernes, tanto Mercedes como Red Bull anunciaron que Hodgkinson podría empezar en mayo de este año después de llegar a un acuerdo mutuo.

Un breve comunicado conjunto decía: "Mercedes F1 y Red Bull F1 han llegado hoy a un acuerdo con respecto a la contratación de Ben Hodgkinson”.

"Bajo los términos de ese acuerdo, Ben, que se unió a Mercedes en agosto de 2001, será libre de unirse a Red Bull Powertrains a partir del 24 de mayo de 2022".

Hodgkinson había sido jefe de ingeniería mecánica en High Performance Powertrains de Mercedes desde 2017, habiendo trabajado en la sede del fabricante alemán en Brixworth durante 20 años.

En el momento de su fichaje, el jefe del equipo Red Bull, Christian Horner, dijo: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Ben a Red Bull Powertrains como director técnico. Llega a este proyecto tan emocionante como un ganador de carreras probado y como un innovador capaz de liderar un equipo afín de ingenieros altamente cualificados".

Nico Rosberg, Mercedes AMG F1, Ben Hodgkinson, Mercedes AMG F1 Head of Build, race winner Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 and Sebastian Vettel, Red Bull Racing on the podium

Photo by: Sutton Images