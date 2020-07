Horner cree que Mercedes "guardó" en la FP2

Si bien Max Verstappen encabezó los tiempos en la segunda sesión de entrenamientos libres del viernes, mientras los equipos presionaban más de lo normal en caso de que el resultado final de la FP2 decidiera la parrilla, Horner fue reacio a aceptar el paso adelante que su equipo había dado.

"Creo que hemos progresado desde la semana pasada si comparo los dos viernes", dijo. "Así que eso es alentador".

"Mercedes sigue siendo fuerte, probablemente todavía están guardando un poco, pero sí, creo que hemos mejorado nuestro auto. Y espero que podamos conseguir algunos puntos este fin de semana, a diferencia del fin de semana pasado".

Red Bull ha seguido experimentando con un nuevo concepto de nariz en sus monoplazas, pero ambos pilotos dijeron que el RB16 se sintió mejor después de sufrir con el balance en el GP de Austria.

Horner admitió que el trabajo se ha centrado en hacer el auto más fácil para que Max Verstappen y Alex Albon lo lleven al límite.

"Obviamente hemos estado trabajando duro en la configuración y ambos pilotos intentaron cosas diferentes", agregó.

"Pero básicamente, hemos progresado. El auto no es fácil de conducir, es un pequeño circuito complicado. Pero creo que hemos logrado mejorar en áreas en las que no éramos tan fuertes la semana pasada".

Verstappen se mostró más contento con lo bien que se ha sentido el Red Bull en el arranque del fin de semana, tras haber superado las dificultades de balance.

"Estoy realmente mucho más satisfecho con el auto", dijo a Ziggo Sport de Holanda. "Es un auto diferente en términos de cómo se siente. Mucho más predecible. Así que ya no se escapa de repente de una manera realmente extraña".

"El fin de semana pasado tuve un trompo en la curva 1 y también me salí en la curva 6. Eso fue porque no podía sentir bien lo que el auto iba a hacer. Sólo porque estaba muy nervioso y salía muy rápido. Ya no tenemos eso en absoluto".

"Así que estoy muy contento con eso. Creo que hemos dado un paso adelante. No voy a decir que es inmediatamente suficiente para vencer a Mercedes en la clasificación. Pero por nuestra parte, al menos es un auto con el que es más agradable trabajar".

