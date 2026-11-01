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Fórmula 1 GP de México

En Red Bull, Mekies teme a la arrancada del Gran Premio de México

Red Bull recupera competitividad tras un viernes difícil, pero Max no logra completar la vuelta decisiva debido al tráfico en el último sector. Mekies confirma los progresos del monoplaza, pero admite que las salidas siguen siendo un punto débil. En carrera también preocupan las temperaturas de la power unit y los neumáticos.

Roberto Chinchero

Publicado: 1 nov 2026, 15:28

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Red Bull deja las clasificaciones del Gran Premio de la Ciudad de México con la convicción de haber perdido una oportunidad importante. Tras un viernes complicado, el equipo logró mejorar sensiblemente el comportamiento del RB22, permitiendo a Max Verstappen volver a competir por las primeras posiciones. Sin embargo, el resultado final no refleja, según el cuatro veces campeón del mundo, el potencial expresado por el monoplaza en el momento decisivo de la sesión.

"Teníamos el ritmo para luchar por la pole position" —aseguró Verstappen—. "Mi última vuelta era indudablemente para pole, pero desafortunadamente no pude completarla".

El episodio determinante ocurrió en el último sector, cuando Max alcanzó a un monoplaza más lento, el de Lando Norris. Verstappen explicó haber perdido sus referencias de frenado debido a la presencia del coche delante de él, llegando a la curva 13 con una trayectoria diferente a la prevista.

“Cuando llegué a la curva 12 me encontré con un coche lento delante y perdí tiempo por el aire sucio. Luego lo vi desplazarse a la derecha, justo donde no hubieras querido encontrarlo. Llegué a la siguiente curva con una trayectoria distinta y sin poder ver mi referencia de frenado. Cuando estás al límite en clasificación basta muy poco para llegar al bloqueo”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Verstappen, de todos modos, evitó transformar el episodio en una polémica, prefiriendo concentrarse en los progresos logrados por el equipo. “En los entrenamientos libres el agarre era terrible, pero en clasificación mejoró continuamente. No estábamos satisfechos con el coche, pero luego logramos hacerlo mucho mejor justo cuando importaba”.

La recuperación del rendimiento representa el aspecto más alentador del sábado de Red Bull. Mekies destacó el trabajo realizado por el equipo para devolver el monoplaza a la ventana de funcionamiento correcta, tras un inicio de fin de semana en el que el balance no había satisfecho a los pilotos.

"Fue una excelente reacción respecto a ayer. Todo el equipo trabajó unido para conseguir una mejora importante. Teníamos el ritmo para luchar en las primeras posiciones y Max, hasta el momento en que encontró tráfico, era el más rápido en pista. Es una lástima haber perdido esta oportunidad".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

El team principal encuadró lo sucedido dentro de una temporada caracterizada por equilibrios extremadamente estrechos. Según Mekies, cuatro equipos pueden presentarse a cada cita con posibilidades concretas de victoria, pero basta con fallar por poco la ventana ideal de funcionamiento para pasar de un monoplaza dominante a un coche excluido del podio.

Una situación que se vuelve aún más compleja por las características del circuito mexicano, donde la altitud impone condiciones particularmente exigentes para la power unit, el chasis y la gestión de los neumáticos.

En perspectiva de carrera, sin embargo, Red Bull debe afrontar un punto crítico que Mekies no intentó ocultar: las salidas. Un problema que ha surgido en varias ocasiones a lo largo de la temporada y que podría adquirir un peso aún mayor en la Ciudad de México, considerando la larga aceleración que separa la parrilla de la primera frenada.

“Ha sido nuestro punto débil, no voy a negarlo" —admitió Mekies—. "Es frustrante para los pilotos y todo el equipo está trabajando muy duro para mejorar. Es un ejercicio que involucra a prácticamente todos los departamentos de la empresa: motor, caja de cambios, embrague, neumáticos y sistemas de control”.

Laurent Mekies, Red Bull Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

El team principal recordó cómo el 2026 representa el primer año de Red Bull con una power unit desarrollada internamente, un proyecto que requiere inevitablemente una fase de aprendizaje.

“Aún tenemos mucho que aprender y lo estamos haciendo rápidamente. Cuando el coche se vuelve más competitivo y sales desde las primeras filas, cualquier desventaja respecto a los rivales se hace aún más evidente. Estamos experimentando y asumiendo riesgos. No siempre es agradable para Max e Isack, pero todos están trabajando para recortar la brecha lo más rápido posible”.

Las palabras de Mekies ponen de manifiesto que el problema no puede atribuirse automáticamente a un solo componente. La salida es el resultado de la interacción entre diversos sistemas y el equipo todavía está intentando optimizar su funcionamiento.

Para Verstappen, además, la carrera presenta otra incógnita: el comportamiento de la power unit en las condiciones de temperatura particularmente elevadas que podrían darse al correr en tráfico.

"Sabemos que todo estará muy caliente" —explicó Max—. "La cuestión será sobre todo entender cómo reaccionará el motor cuando trabaje a temperaturas muy elevadas. Son condiciones en las que aún no hemos tenido muchas ocasiones de operar, pero creo que todos estarán en la misma situación”.

A esto se suma la dificultad de seguir de cerca a otro monoplaza. Verstappen subrayó que el sobrecalentamiento representa uno de los principales obstáculos para los adelantamientos en el circuito Hermanos Rodríguez, haciendo que sea especialmente importante ganar una buena posición desde las primeras curvas.

A pesar de que la larga recta inicial pueda ofrecer oportunidades a quienes salen por detrás de los primeros, Max no duda de las ventajas de arrancar desde la pole. “Aquí siempre preferiría salir delante. Si haces una buena salida, normalmente puedes gestionar la situación. El problema es cuando te encuentras detrás, porque las temperaturas hacen muy difícil seguir a otro coche”.

Red Bull se prepara para una carrera en la que tendrá que intentar aprovechar el potencial reencontrado, sin poder contar con una posición de salida a la altura de las expectativas generadas durante la clasificación.

Mekies no quiso arriesgarse sobre las posibilidades de remontada, pero dejó claro el enfoque del equipo: “Intentaremos meter presión a nuestros rivales y aprovechar cualquier oportunidad. Será una carrera larga, extremadamente exigente para el chasis, las power units y la gestión de los neumáticos”.

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