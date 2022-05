Red Bull llevó los RB18 armados hasta el garaje en España

Red Bull sorprendió a todos los allí presentes el martes por la tarde al cerrar sus garajes en el pitlane del Circuit de Barcelona-Catalunya. ¿La razón? Los dos RB18 llegaron a última hora de la tarde directamente desde Milton Keynes ya completamente montados.

Esto se debe a que el equipo aprovechó hasta el último momento para decidir sobre las últimas piezas creadas en la fábrica, mientras los mecánicos adelantaban trabajo montaban los dos monoplazas en el departamento de montaje.

En estos momentos, el paddock de Barcelona respira un aire especial de expectación, como si fuera el primer día de pretemporada y no la sexta carrera de un mundial de Fórmula 1 que ya ha dejado una imagen de lo que podríamos esperar en las siguientes citas.

Sin embargo, el GP de España podría marcar un antes y un después para algunos equipos, por ejemplo, en Mercedes decidieron realizar un filming day en Paul Ricard con el W13 para para comprobar el gran paquete de mejoras que estrenarán en Barcelona.

Ferrari también utilizó uno de sus días de rodaje comercial el pasado viernes en Monza con Charles Leclerc al volante para evaluar las primeras actualizaciones importantes de la Scuderia, con las que esperan recuperar al menos dos décimas por vuelta para seguir batallando con Red Bull.

Aston Martin probará un "coche nuevo" con Lance Stroll, quien abandonará el doble fondo en favor de unos vientres más inclinados. En definitiva, Barcelona arranca la gira europea y la F1 parece que ha respondido con una serie de novedades que se irán introduciendo y que cambiarán casi por completo a muchos de los coches que se vieron en los test de invierno en pretemporada.

Con todo este revuelo, Red Bull sabía que no podía quedarse atrás: seguramente los ingenieros de Adrian Newey no hayan apostado por un paquete de actualizaciones tan grande como Ferrari o Mercedes, pero en Milton Keynes no se quedaron con los brazos cruzados, centrándose en el adelgazamiento del RB18.

En Imola, una importante actualización en la parte baja del monoplaza permitió al equipo austriaco un ahorro de casi cuatro kilos, mientras que para el Gran Premio de España los cambios afectarán a otras partes mecánicas, acercado el coche al peso mínimo de 798 kg.