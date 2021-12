"Red Bull tuvo el karma que merecía en Abu Dhabi", dice Albon

Red Bull Racing y Mercedes protagonizaron uno de los duelos más vibrantes y calientes de los últimos tiempos en la temporada 2021 de Fórmula 1, que terminó con el festejo mayor del lado de los de Milton Keynes cuando Verstappen adelantó a Lewis Hamilton tras un reinicio a una vuelta del final para ganar la carrera y el título en el circuito de Yas Marina.

Fue el cierre de un campeonato con muchas idas y vueltas de un lado y otro, con incidentes incluidos entre los dos pilotos protagonistas por el campeonato, y Albon, quien trabajó duramente en el simulador de Red Bull como piloto de desarrollo este año, siente que el cierre de Abu Dhabi equilibró lo vivido a lo largo de la temporada.

"Entiendo las dos partes de la historia, pero debo decir que soy un poco creyente. Siento que muchas decisiones o momentos de este año han ido en contra de Max. Sólo hay que ver Silverstone, Hungría, Yeda e incluso la primera vuelta en Abu Dhabi”, dijo Albon en una entrevista exclusiva con Motorsport.com.

"Así que sí, hemos tenido una suerte increíble en el último momento, pero al mismo tiempo creo que nos hemos ganado esa suerte. No tengo nada en contra de Lewis y de Mercedes, pero en cierto modo tuvimos el karma que nos merecíamos como equipo ese domingo. Así es como la mayoría de las cosas se equilibran a lo largo de una temporada".

Albon fue piloto titular de Red Bull desde mediados de la temporada 2019, cuando reemplazó a Pierre Gasly, hasta finales de 2020, antes de ser dejado de lado por Sergio Pérez y enviado a un rol de piloto de reserva y desarrollo.

Dentro de ese papel, el anglo-tailandés tuvo una incidencia muy importante en el desarrollo del RB16B a lo largo de la temporada, por lo que sintió una satisfacción personal con la consagración de Verstappen.

"Este título es una gran sensación, también para mí", dijo Albon. "Los chicos han trabajado increíblemente duro, no sólo yo, sino todos en la fábrica. Y sí, se siente muy bien ser recompensado por ello. Aunque sólo he contribuido con un 0,1% al resultado final, no ha sido en vano y este éxito me llena de satisfacción".

En medio de la apretada batalla por el título en el final entre Verstappen y Hamilton, Albon debió redoblar los esfuerzos en el simulador durante la última parte de la temporada para ayudar a Red Bull desde Milton Keynes.

"A medida que la lucha por el título se hacía más emocionante, volvimos a centrar nuestro trabajo (en el simulador) en el coche de este año. En las carreras de Yeda y Abu Dhabi, al menos hicimos más de lo que habríamos hecho en un fin de semana de carreras normal en el simulador. Afortunadamente, eso ha funcionado muy bien", finalizó Albon, que para 2022 dejará Red Bull para ser piloto titular en Williams.