Red Bull Junior Team: 20 años, 85 pilotos, un campeón de F1

A finales de 2000, Red Bull -entonces patrocinador del equipo Sauber- decidió formar su propia academia de pilotos para buscar jóvenes pilotos en fórmulas juniors y financiar sus carreras.

Aunque el gigante austriaco de las bebidas energéticas ya había estado apoyando a algunos pilotos, desempeñando un papel fundamental en la llegada de Enrique Bernoldi a la Fórmula 1 con Arrows en 2001, la creación del Red Bull Junior Team fue un paso adelante, creando una estructura dedicada a descubrir jóvenes talentos con su propio presupuesto y su propio jefe: Helmut Marko.

Desde el final de su propia carrera como piloto, Marko había pasado a dirigir a algunos de sus compatriotas, incluyendo a Gerhard Berger y Karl Wendlinger, y fundó su propio equipo que competió en F3 y F3000, RSM Marko. En 1999, RSM Marko fue rebautizado como Red Bull Junior Team, con Bernoldi y Ricardo Mauricio (reemplazando a Markus Friesacher después de tres carreras) compitiendo tanto ese año como en 2000.

En 2001, el programa Red Bull Junior Team se lanzó propiamente con siete pilotos, en su mayoría austriacos: Mauricio, Patrick Friesacher (ambos en la F3000), Bernhard Auinger (F3 Alemana), Christian Klien (Fórmula BMW), Reinhard Kofler (Fórmula BMW Junior), Christopher Wassermann y un alemán poco conocido de 13 años llamado Sebastian Vettel (ambos en karting).

Mauricio (en la foto de arriba, en 2001) fue el primero en abandonar el programa a finales de 2002, tras un año decepcionante en F3000. Para entonces se habían reclutado dos pilotos más: Vitantonio Liuzzi y Martin Ragginger. De los nueve pilotos que ahora formaban parte del RBJT, sólo tres progresarían a la F1, siendo Klien el primero en 2004 con Jaguar antes de que Liuzzi recibiera su oportunidad en 2005. Pero fue el ascenso de Vettel lo que realmente transformó la imagen del programa.

Antes de Vettel, el RBJT no había sido considerado como un gran éxito. A pesar de la enorme expansión del programa en 2003 y 2004, con no menos de 16 pilotos formando parte para este último año (incluyendo otro futuro piloto de F1 respaldado por Red Bull, Scott Speed), jóvenes talentos clave de la época como Lewis Hamilton, Nico Rosberg y Robert Kubica se habían escapado de los dedos de Marko.

Vettel no era 100% un piloto de Red Bull, ya que estaba siendo co-dirigido por BMW. En 2005 tuvo su primer contacto con la F1 en un Williams impulsado por BMW, y al año siguiente se convirtió en el tercer piloto de BMW Sauber. Tuvo su debut para el equipo en Indianápolis en 2007, causando una gran impresión al anotar un punto al terminar octavo mientras sustituía al lesionado Kubica (abajo).

Algunas carreras más tarde, Vettel pasó a ocupar un asiento en Toro Rosso cuando Speed, que no había logrado mucho en sus 18 meses con el equipo, se peleó con Franz Tost, jefe de la escudería de Faenza. BMW todavía tenía una opción sobre sus servicios hasta el final de ese año, pero prefirió mantener al experimentado Nick Heidfeld en lugar de emparejar a Vettel con Kubica, liberando al joven para que se uniera a STR a tiempo completo en 2008.

Vettel ganó recordadamente en Monza con pista mojada ese año antes de llegar al equipo principal de Red Bull, pero los restantes miembros del RBJT hasta ese momento tuvieron poco éxito en la F1. Ni la carrera de Klien ni la de Speed se recuperaron realmente después de que Red Bull les mostrara la puerta en 2006 y 2007, respectivamente, mientras que el que fuera dominador de la F3000, Liuzzi, tuvo un paso por Force India y HRT antes de desaparecer de la escena después de 2011.

Más adelante, un sinnúmero de jóvenes fueron contratados y abandonados rápidamente después de sólo una o dos temporadas. No fue hasta que Sébastien Buemi sucedió a Vettel en STR en 2009 que otro protegido de RBJT finalmente llegó a la F1, seguido por Jaime Alguersuari más tarde ese año (foto abajo) cuando Sébastien Bourdais se convirtió en el más reciente piloto que fue despedido por el equipo a mitad de temporada.

Sin embargo, ni Buemi ni Alguersauri progresarían más allá de STR y el siguiente piloto al que se le daría una oportunidad en el equipo senior de Red Bull sería Daniel Ricciardo, quien se ganó un lugar como uno de los pilotos a seguir de cerca con una prometedora mitad de temporada en HRT en 2011 y dos campañas en STR durante las cuales generalmente tuvo la medida de su compañero de equipo, Jean-Eric Vergne. En cierto modo, la victoria de Ricciardo en Canadá en 2014 marcó la primera vez que un auténtico producto del Red Bull Junior Team estuvo en lo alto de un podio de la F1.

Daniil Kvyat se convirtió en el tercer graduado de RBJT en llegar a Red Bull Racing en 2015, ganándole la pulseada a Vergne, pero sólo duraría en el asiento un poco más de una temporada antes de ser reemplazado por Max Verstappen. Poder ofrecer a Verstappen un asiento en Toro Rosso en 2015 fue clave para que Red Bull ganara la batalla a Mercedes por el joven holandés en el verano de 2014, con la confirmación del ascenso de Verstappen a piloto titular en la F1 llegando después de sólo seis días de la noticia de que el entonces joven de 16 años se había unido a Red Bull.

Verstappen debe ser considerado como la apuesta más audaz de Marko en todos los años que lleva operando el RBJT, pero una que ha dado muy buenos resultados, con ocho grandes premios ganados frente al dominio de Mercedes en poco menos de cuatro temporadas y un brillante futuro por delante.

Hoy en día, más de un tercio de la parrilla de la F1 debe sus carreras a Marko y al RBJT, que representan la mitad de los 14 pilotos que llegaron a la F1 con el respaldo del programa. De ellos, siete tuvieron una temporada completa en el equipo principal de Red Bull, sólo un pequeño porcentaje de los 85 pilotos que firmaron con el RBJT. Hasta ahora, tres de esos siete han ganado grandes premios y sólo uno se ha convertido en campeón del mundo.

Si consideramos el costo no sólo de financiar casi 200 temporadas completas o parciales en las categorías formativas a lo largo de los años, sino también de comprar Minardi y renombrarlo Toro Rosso (ahora AlphaTauri) desde entonces, esto puede no parecer un gran retorno -más aún cuando lo comparas con Mercedes y McLaren ganando el premio mayor con Hamilton. Pero el éxito no puede medirse sólo en términos deportivos; el impacto en marketing de cultivar estrellas mundiales como Vettel, Ricciardo y Verstappen ciertamente no debe ser subestimado.

Y mientras que Marko ha recibido a menudo duras críticas por el trato que ha dado a algunos de sus protegidos, Red Bull ha lanzado innumerables carreras que han dado como resultado un notable éxito fuera de la F1. Buemi, Neel Jani, Brendon Hartley, Vergne, Antonio Felix da Costa son algunos de los ejemplos más auspiciosos de pilotos que tienen mucho que agradecer a Red Bull, incluso si nunca tuvieron la oportunidad de demostrar plenamente sus talentos al más alto nivel.

Actualmente en su 20° temporada, el programa del Red Bull Junior Team tiene nueve pilotos y algunos de los cuales podrían llegar a convertirse en estrellas de la F1 con Red Bull en los próximos años. Pero, dada la temible reputación del programa, no se puede discutir que todo aquel que firma un acuerdo con Marko sabe exactamente en lo que se está metiendo: rendir o ser eliminado.

Los 85 pilotos del Red Bull Junior Team desde 2011:

('x' indica pertenencia al RBJT; 'RB', 'TR', 'AT indica correr en F1 con un equipo de Red Bull)

Piloto 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Christian Klien x x x Ja RB RB Sebastian Vettel x x x x x x x TR TR RB RB RB RB RB F F F F F F Bernhard Auinger x x x Patrick Friesacher x x x Reinhard Kofler x x x x Ricardo Mauricio x x Christopher Wassermann x x x x Vitantonio Liuzzi x x x RB TR TR FI FI Hi Martin Ragginger x x x x x Scott Speed x x x TR TR Paul Edwards x Mathias Lauda x x Grant Maiman x Joel Nelson x Norbert Siedler x x Michael Ammermuller x x x x Dominique Claessens x Colin Fleming x x x Matt Jaskol x Narain Karthikeyan x Jo Hi Atte Mustonen x Guillermo Rojas x Adrian Zaugg x x x x Sebastien Buemi x x x x TR TR TR Filipe Albuquerque x x x Mikhail Aleshin x x x x x Stefano Coletti x x x x John Edwards x x x Philipp Eng x x Neel Jani x x Jim Ka To x Matias Milla x Teemu Nyman x Jaime Alguersuari x x x TR TR TR Brendon Hartley x x x x x TR TR Sergey Afanasiev x Nathan Antunes x Yoshitaka Kuroda x Oliver Oakes x x Edoardo Piscopo x x Niall Quinn x Robert Wickens x x x x Pedro Bianchini x Tom Dillmann x x Mika Maki x x x Kevin Mirocha x Daniel Morad x Jean-Karl Vernay x x Karun Chandhok x Hi Daniel Ricciardo x x x Hi TR TR RB RB RB RB RB R R Jean-Eric Vergne x x x x TR TR TR Daniel Juncadella x x Mirko Bortolotti x Daniil Kvyat x x x x TR RB RB TR TR TR AT Carlos Sainz x x x x x TR TR TR R R M M Alexander Albon x TR RB RB Antonio Felix da Costa x x Callan O’Keeffe x x Stefan Wackerbauer x Lewis Williamson x Tom Blomqvist x Beitske Visser x Max Verstappen x TR TR RB RB RB RB RB Pierre Gasly x x x x TR RB TR AT Alex Lynn x Callum Ilott x Dean Stoneman x Sergio Sette Camara x Niko Kari x x Luis Leeds x Richard Verschoor x x Dan Ticktum x x x Neil Verhagen x x Jack Doohan x x x Dennis Hauger x x x Jonny Edgar x x x Harry Thompson x x Juri Vips x x Lucas Auer x Patricio O’Ward x Liam Lawson x x Yuki Tsunoda x x Jehan Daruvala x Igor Fraga x Jak Crawford x Pilotos por año 7 9 14 16 16 20 20 13 9 5 4 7 6 4 3 5 5 6 10 9

Claves para los equipos de F1: AT = AlphaTauri, F = Ferrari, FI = Force India, Hi = HRT, Ja = Jaguar, Jo = Jordan, M = McLaren, R = Renault, RB = Red Bull, TR = Toro Rosso

