Red Bull estaría interesado en una joya de Ferrari si Verstappen se marcha

Red Bull atraviesa un momento complicado cuando se habla del mercado de pilotos de la Fórmula 1. Si Max Verstappen decide irse, el equipo no cuenta con un reemplazo listo para ocupar su lugar, al menos no con un candidato evidente dentro de su propia academia.

En el paddock ya habían surgido rumores de que el equipo de Milton Keynes estaba interesado en Oscar Piastri e incluso en concretar un posible "intercambio" de pilotos. Sin embargo, tras la negativa del entorno del australiano, las últimas informaciones indican que Red Bull habría puesto sus ojos en una de las "joyas" de Ferrari.

Según el relator de Sky Sports David Croft, Oliver Bearman ha surgido como un posible sustituto de Verstappen.

"Justo detrás está la hospitalidad de Red Bull [en el paddock del Gran Premio de Gran Bretaña]. Laurent Mekies, el jefe del equipo, fue quien incorporó a Ollie Bearman a la Academia de Ferrari", comenzó Croft durante la transmisión de Sky.

"Sé que Red Bull está siguiendo de cerca a Ollie Bearman. Si no consigue un asiento en la Scuderia, esa podría ser una gran opción tanto para Red Bull como para Ollie", concluyó el británico.

Por el momento, Bearman tiene asegurada su continuidad en Haas para la próxima temporada, aunque su camino natural sería dar el salto a Ferrari. Sin embargo, eso parece lejano, ya que Charles Leclerc acaba de firmar una renovación que lo vincula a la Scuderia hasta 2030 y Lewis Hamilton estaría dispuesto a activar la cláusula de renovación automática de su contrato.

Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La situación de Verstappen en Red Bull

Actualmente, Verstappen tiene contrato con el equipo de Milton Keynes hasta finales de la temporada 2028. Sin embargo, los rumores en el paddock apuntan a que el neerlandés podría activar una cláusula de salida si no se encuentra entre los dos primeros del campeonato antes del parón de agosto, lo cual es muy remoto que pueda suceder.

También se comenta que Max está analizando cuáles podrían ser sus vías de salida si decide no seguir al frente del proyecto de Red Bull. El piloto ha sido vinculado con posibles movimientos a Mercedes, McLaren y Ferrari, aunque todo indica que solo el equipo de Woking podría hacer posible un intercambio de pilotos.

Si eso ocurriera, Red Bull quedaría en una posición muy delicada. En este momento, el único nombre disponible dentro de su estructura sería Nikola Tsolov, quien actualmente compite en la Fórmula 2. Sin embargo, el joven piloto no tendría el peso ni la experiencia necesarios para liderar un proyecto de semejante magnitud.

Ante una hipotética salida de Verstappen, Red Bull se quedaría con Liam Lawson, Arvid Lindblad e Isack Hadjar como principales opciones. Aun con la juventud de Bearman, incorporarlo al equipo podría ser una alternativa interesante, especialmente cuando el futuro del piloto neozelandés parece estar en duda.





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