¿Qué tan cerca estuvo Ferrari de proveer motores a Red Bull?

El socio actual de motores de Red Bull, Honda, anunció el pasado octubre que abandonaría la F1 al final de la temporada 2021, dejando al equipo con la necesidad de encontrar un nuevo proveedor.

Después de asegurarse la congelación en el desarrollo de unidades de potencia bajo las reglas a partir de 2022, Red Bull optó por comprar la IP para los motores de Honda y crear un nuevo programa llamado Red Bull Powertrains.

Red Bull se vio ante limitadas opciones para cambiar de suministrador, ya que solo solo estaban las alternativas de Mercedes, Renault y Ferrari.

Hablando en el podcast Beyond the Grid de la F1, el director de Red Bull, Christian Horner, reveló que Ferrari fue el único que realmente mostró intención de negociar, pero como los austriacos no querían ser un equipo cliente, no hubo acuerdo.

"Lo más natural era tener una conversación con los proveedores actuales", dijo Horner.

"Con Mercedes fue una conversación muy corta, Toto Wolff obviamente no estaba particularmente interesado en eso. Y para Renault, en sus aspiraciones no estaba abastecer a un equipo como Red Bull".

"El más dispuesto fue Ferrari. Tuvimos algunas charlas para explorar opciones. Pero ser un equipo cliente, y tener que aceptar toda la integración, especialmente ahora que llegan nuevas reglas, sería una píldora enormemente difícil de tragar".

"Fue entonces cuando comenzamos a estudiar la posibilidad, 'Está bien, ¿cómo afrontamos este desafío al estilo Red Bull?' y empezamos a ver si podíamos llegar a un acuerdo con Honda para el futuro".

“La congelación de motores fue fundamental para eso, de lo contrario no habría tenido la capacidad para desarrollar una unidad de potencia".

"Es dar un gran paso, un paso valiente, tomar el control de nuestro propio destino como proveedor de motores y poner todo bajo un mismo techo en Milton Keynes. Eso nos convertiría en el único equipo, además de Ferrari, que tiene todo dentro de una sola instalación".

La última temporada de Honda en la F1 está demostrando ser exitosa. Red Bull ya ha conseguido cinco victorias este año y lidera el campeonato de constructores, mientras que Max Verstappen tiene 18 puntos de ventaja al frente de la clasificación de pilotos.

Horner dijo que a Honda le "encantaba" el actual éxito, pero reconoció que era una "gran, gran pena" ver al fabricante japonés marcharse a finales de año.

"Nos habría encantado que se quedaran más tiempo", lamentó Horner.

"Estamos a punto de entrar en congelación de motores durante los próximos tres años, por lo que los costos están más controlados. Han trabajado muy duro para llegar a una posición competitiva".

"Pero el año que viene esperamos mantener algún tipo de relación. Obviamente no voy a entrar en los detalles de las discusiones, pero esperamos tener un aterrizaje lo más suave posible".

"Es un desafío enorme empezar de cero como fabricante de motores".

Galería: Las fotos del jueves del Gran Premio de Austria de F1

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

