Red Bull anuncia fecha de lanzamiento de su monoplaza 2020

Es uno de los tres coches que más expectación genera, uno de los favoritos a luchar por victorias y prácticamente la mayor esperanza de quienes esperan ver acabar el reinado de Mercedes.

Red Bull se hizo esperar, pero finalmente ha revelado qué día podremos conocer el RB16, su monoplaza para la temporada 2020. Se había filtrado que sería el 13 de febrero, pero Helmut Marko en una entrevista adelantó lo que ahora han confirmado, que será el día 12, en la misma jornada que Renault.

El equipo austriaco no ha mencionado el lugar de la presentación ni si será online o presencial. Hace dos años, publicaron las primeras imágenes durante un shakedown que hicieron en Silverstone, mientras que en 2019 presentaron el coche camuflado, por lo que no extrañaría que el día 12 y en los test de Barcelona no conozcamos aún los colores definitivos del nuevo Red Bull. El diseño principal no debería cambiar, con su azul oscuro habitual.

Será el segundo coche de los de Milton Keynes con motor Honda y, tras una esperanzadora primera temporada en la que lograron victorias y plantaron cara en muchas carreras a los dos 'grandes', Red Bull y Verstappen van con todo este año.

El holandés formará pareja con Alex Albon, por lo que Red Bull presentará la tercera alineación distinta en tres años (en 2018 estaba Ricciardo y 2019 lo empezó Gasly). Esta será la última temporada de Aston Martin como patrocinador principal de la escudería, ya que el fabricante británico unirá fuerzas con Racing Point a partir de 2021 tras la reciente adquisición de acciones de Lawrence Stroll en la compañía.

Mira las fechas de presentación de los equipos de F1. Pulsa la flecha para intercambiar de fotografía.