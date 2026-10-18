Fórmula 1 GP de Singapur

Red Bull explica cómo la IA influye en sus estrategias para las carreras de F1

Red Bull reveló cómo una herramienta de estrategia de carrera impulsada por IA y desarrollada con Oracle está ayudando al equipo de F1 a tomar decisiones durante los Grandes Premios

Lydia Mee

Publicado: 18 oct 2026, 11:39

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Rudy Carezzevoli / Getty Images

Red Bull está utilizando un sistema de inteligencia artificial que recomienda acciones al equipo durante un gran premio.

Durante una entrevista con CNBC, Jack Harington, jefe de asociaciones técnicas y de rendimiento de Red Bull, explicó que el equipo desarrolló la herramienta junto a su socio principal, Oracle.

Lo que comenzó como una herramienta de búsqueda para ayudar a los ingenieros a interpretar el reglamento de la F1 y decisiones anteriores se convirtió desde entonces en una IA "agéntica" que se alimenta de más información y recomienda acciones durante una carrera.

"En realidad está tomando decisiones por nosotros", explicó Harington.

Oracle y Red Bull anunciaron en febrero de 2026 una extensión plurianual de su asociación como patrocinador principal. La escudería de Milton Keynes explicó entonces en el comunicado de prensa: "La asociación extendida se apoya en el legado del equipo, con Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y Oracle AI como base del debut en 2026 de la unidad de potencia híbrida de próxima generación de Red Bull Ford Powertrains, simulaciones avanzadas de estrategia de carrera y un agente estratégico pionero impulsado por IA".

Harington utilizó el ejemplo del Gran Premio de Italia de 2025 para mostrar cómo funciona el agente de IA. En la vuelta inicial de la carrera en Monza, Verstappen se fue de pista en la primera chicana mientras peleaba con Lando Norris, de McLaren, por el liderazgo. Según Harington, el agente recomendó a Red Bull devolver la posición para evitar una penalización.

Aunque esa recomendación iba en contra de la visión del equipo sobre la situación, Red Bull siguió la instrucción. Verstappen evitó una penalización, poco después recuperó el liderazgo frente al piloto de McLaren y ganó la carrera por 19.2 segundos.

Harington agregó que "la Fórmula 1 es y siempre será un deporte humano", pero explicó que el agente de IA puede ayudar a potenciar al equipo.

Red Bull no es el único equipo que utiliza IA. Google está trabajando con McLaren para incorporar sus herramientas de IA Gemini, Mercedes se asoció con Microsoft y Ferrari está trabajando con IBM en experiencias impulsadas por IA para los aficionados.

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