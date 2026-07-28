La "picante" estrategia de Red Bull con Verstappen sorprendió a Ferrari en Hungría

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, admitió que su escuadra se vio sorprendida por el stint de 29 vueltas de Verstappen con neumáticos blandos que le dio a Red Bull el segundo puesto en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, mientras que el director del equipo, Laurent Mekies, elogió a su equipo por una decisión estratégica "picante".

Verstappen se hizo con el segundo puesto en Budapest pese a sufrir otro fin de semana difícil en el Red Bull, mientras que ambos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton, se quedaron fuera del podio por detrás de Kimi Antonelli, incapaces de capitalizar el ritmo inherente del SF-26.

Cuando la decisión de Ferrari de hacer salir tanto a Leclerc como a Hamilton con neumáticos blandos no les dio ninguna ganancia de posición en pista al inicio, dio la sensación de que el equipo se había encerrado a sí mismo. Hamilton entró en boxes tras solo 13 vueltas para pasar a los neumáticos duros, con los que Ferrari no resultó ser especialmente rápido, y Leclerc lo siguió tres vueltas más tarde.

La parada de Hamilton provocó una respuesta de Verstappen, que no pudo evitar que le hicieran un undercut, pero un adelantamiento exquisito en la curva 1 restableció el orden para el hombre de Red Bull. Pero el pobre ritmo con duros llevó al siete veces campeón del mundo a entrar de nuevo en boxes tras solo 17 vueltas, preparando una estrategia a tres paradas, con Leclerc haciendo lo mismo en la vuelta 36. Crucialmente, ambos Ferrari fueron montados con otro juego de neumáticos duros, por lo que hubo cierta sorpresa cuando la segunda parada de Verstappen en la vuelta 41 de 70 fue para cambiar a blandos usados.

La sorpresa de Ferrari también fue compartida por el propio neerlandés. "¿Hay alguna prueba a mi alrededor de que este blando aguantará?", preguntó a su ingeniero de carrera.

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Cuando el McLaren averiado de Oscar Piastri provocó entonces un coche de seguridad virtual en la vuelta 56, Ferrari tomó una decisión relativamente sencilla de parar a Hamilton para otro juego de blandos, cediendo posición en pista a Verstappen, que seguramente iba a entrar también.

Pero Red Bull lo mantuvo en pista, preparando un enorme stint de 29 vueltas con blandos, que Verstappen ejecutó a la perfección para arrebatar el segundo puesto, un resultado más allá de las expectativas más optimistas de Red Bull tras un fin de semana problemático con el RB22.

"El equipo me puso los blandos, y al principio pensé: 'Eso va a ser muy largo hasta el final', pero lo hicimos funcionar", dijo un desconcertado Verstappen. "Yo estaba como: '¿Cómo demonios he acabado aquí?' Estaba sorprendido, de hecho sigo sorprendido".

Al final, Hamilton también cayó por detrás de Antonelli para quedarse fuera del podio, con una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane que lo mandó al quinto puesto, detrás de Leclerc.

Mekies: "Ha habido una serie de decisiones estratégicas bastante picantes"

El director del equipo Red Bull, Mekies, elogió a su equipo de estrategia por su audaz decisión de mantener a Verstappen en pista. "Ha habido una serie de decisiones estratégicas bastante picantes tomadas por los chicos hoy, incluida la del VSC", dijo Mekies. "Pero no solo [esa], si miras la maniobra anterior de no cubrir a Lewis cuando paró al principio. Y, como siempre, siempre aciertan. Así que muy bien hecho al muro de boxes y a todo el equipo en casa.

"En conjunto, la ejecución de la carrera ha sido muy, muy sólida aquí. Hemos sufrido al comienzo del año con nuestras salidas. Ahora estamos logrando producir salidas decentes, paradas en boxes fuertes, una estrategia muy sólida como siempre. Así que, sin duda, muy contento con la forma en que el equipo ha estado operando en estas últimas carreras, ya que va a volver al estándar por el que es conocido".

En el otro lado, el jefe de Ferrari, Vasseur, admitió que el equipo no vio venir el stint de casi media carrera de Verstappen con neumáticos blandos.

"Es cierto que al final de la carrera creo que todos estaban sorprendidos porque Max hizo algo así como 37 vueltas con blandos", dijo. "Esperábamos una vida útil de la mitad de eso, quizá.

"El [neumático] duro fue mucho más difícil, pero lo descubres un poco demasiado tarde. Intentábamos hacer el undercut, y funcionó en un momento, anticipas la parada en boxes y no puedes reaccionar. Fue sorprendente, pero creo que es sorprendente para todos".

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Vasseur dijo que la decisión de meter a sus dos pilotos bajo el VSC de Piastri estuvo influida por lo bien que estaban aguantando los blandos de Verstappen, pero que esa constatación llegó demasiado tarde para derrotar al neerlandés.

"Nos dimos cuenta 20 vueltas antes del final de que el blando no era tan malo con el stint de Max", explicó el francés. "Decidimos ir a por blandos porque teníamos los duros más viejos de la parrilla.

"Como tuvimos una mala salida, entonces intentas hacer el undercut, [cambias] los neumáticos muy pronto, y tienes que tomar decisiones antes que los demás. Creo que si tuviera que hacer lo mismo, haría lo mismo hoy, para intentar apretar con el blando".

Al fin y al cabo, el fin de semana de Ferrari podría haber sido muy diferente con una actuación más limpia en clasificación y una mejor ejecución el día de la carrera, al no haber podido capitalizar un coche rápido para al menos coronar el podio. Pero Vasseur también reconoció que Norris estaba en una liga propia a bordo del McLaren.

"Lo que está claro es que Lando fue muy, muy rápido, mucho más que Oscar. Cuando estuvo solo, volaba", dijo. "Probablemente éramos más rápidos que Oscar. Pero es difícil saber cuál es tu ritmo cuando no tienes aire limpio.

"No sé si podíamos ganar o no, pero creo que si pones a Charles segundo en la curva 2, habría sido una carrera diferente para nosotros".

Información adicional de Roberto Chinchero y Ronald Vording