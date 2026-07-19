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Fórmula 1 GP de Bélgica

Red Bull se enfrenta a un dolor de cabeza con sus pilotos de F1, dice Hinchcliffe

James Hinchcliffe señala que Red Bull ha pasado de una escasez de pilotos a una cantera de talento sobresaturada.

Lydia Mee
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing, Isack Hadjar, Red Bull Racing

El ex piloto de la IndyCar Series James Hinchcliffe ha señalado la ironía de la actual situación de Red Bull en el mercado de pilotos de Fórmula 1, señalando que el equipo de Milton Keynes ha pasado rápidamente de tener muy pocos pilotos en su cantera a tener demasiados.

Hablando en el podcast F1 Nation junto al ex piloto de F1 Jolyon Palmer y el presentador Tom Clarkson, Hinchcliffe opinó sobre la impresionante forma mostrada por la estructura más amplia de Red Bull durante la campaña de 2026.

Con Racing Bulls en una reñida batalla con Alpine por el quinto puesto en la clasificación de constructores, las sólidas actuaciones de Liam Lawson y el novato Arvid Lindblad han llamado la atención del paddock.

Pero el éxito ha provocado un cuello de botella dentro de la academia de pilotos de Red Bull. Con Isack Hadjar también rindiendo bien junto a Max Verstappen en Red Bull y el piloto júnior Nikola Tsolov dominando actualmente el campeonato de Formula 2, la dirección del equipo afronta un dolor de cabeza para las próximas temporadas.

"Solo hay 22 asientos, ¿verdad? No siempre puedes asumir sin más que el campeón de F2 consigue el ascenso", explicó Hinchcliffe en el podcast. "Me parece muy gracioso porque siento que si retrocedes 12 meses, Red Bull se había quedado sin pilotos.

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Liam Lawson, Racing Bulls

Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

"Estábamos intentando averiguar cómo iban a cubrir los asientos, quién iba a estar en el segundo asiento de Red Bull, quién iba a ir a dónde. Menos mal que Lindblad estaba allí en F2 el año pasado, y que está rindiendo de la manera en que lo está haciendo.

"Pero hubo un momento en el que simplemente habían quemado a todo el mundo, y dijimos: 'Vaya, su cantera en realidad no es tan fuerte como solía ser'.

"Y ahora, de repente, tienen demasiados pilotos que están rindiendo porque Hadjar está haciendo un gran trabajo junto a Max. Los dos chicos de Racing Bulls lo están haciendo bien, y tienen a uno de sus juniors en una buena posición para quizá ganar el campeonato de F2."

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