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Fórmula 1 Las Vegas GP

Red Bull acumula dudas en Las Vegas por energía, equilibrio y pocas vueltas de Verstappen

En las dos primeras sesiones de libres en Las Vegas, el asfalto mojado reveló varias cosas por solucionar para el equipo de Milton Keynes. Desde la gestión de la energía cuando el agarre es bajo hasta los problemas de equilibrio para Max ya vistos en Brasil.

Giacomo Rauli

Publicado: 20 nov 2026, 7:06

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En Las Vegas, Red Bull afrontó otro viernes complicado. La pista mojada por la lluvia en los Libres 1 y aún húmeda en la siguiente sesión dejó más interrogantes que certezas al equipo de Milton Keynes.

En los Libres 2, es decir, la sesión en la que la lluvia afectó menos a los resultados, el equipo angloaustriaco adoptó dos tácticas diferentes con sus dos pilotos.

Isack Hadjar - cuarto al final a 3 décimas del mejor tiempo de George Russell - fue uno de los más activos en pista, con 15 pasos totales por meta. Esto ayudó a la recopilación de datos, indispensables para intentar preparar los Libres 3 y, sobre todo, la clasificación y la carrera.

Max Verstappen, en cambio, estuvo durante gran parte de la sesión delante de los monitores junto a sus ingenieros, sin casco y con el mono bajado. Max salió a pista solo en los últimos 15 minutos, completando apenas 6 vueltas en total. Una cantidad que desde luego no ayudó al equipo, pero tampoco las condiciones de la pista serán representativas porque durante el fin de semana ya no debería llover.

"Tenemos mucho trabajo por hacer, pero por el momento no sabemos bien dónde estamos", declaró Pierre Waché, director técnico de Red Bull. "Creo que todos traerán actualizaciones. Algunos equipos incluso están introduciendo actualizaciones en las unidades de potencia. Veremos dónde estamos. Es difícil decirlo".

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Por el momento Max no está muy satisfecho con el coche, mientras que Isack... Tenemos que trabajar en ello y entender cómo podemos proyectar los datos y las sensaciones de hoy a las condiciones que encontraremos mañana".

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Tanto Hadjar como Verstappen afirmaron haber tenido problemas de deployment de energía. Probablemente las condiciones de pista mojada pusieron de manifiesto estas dificultades de adaptación.

"Creo que los problemas tienen que ver principalmente con la gestión de la energía y su entrega a través del KERS durante la vuelta. Tuvimos que realizar algún pequeño ajuste para asegurarnos de que todo estuviera optimizado en función de la vuelta. Cuando el nivel de agarre es tan bajo, en estas condiciones, adaptar la gestión de la energía requiere algo de tiempo por nuestra parte".

Por último, en las seis vueltas realizadas en los Libres 2, Verstappen notó un problema en su RB22, aunque sin entrar en detalles. Quien sí lo hizo fue Waché. El 4 veces campeón del mundo percibió las mismas sensaciones desagradables ya vividas en Brasil a causa de un problema de equilibrio.

"Para Max hubo un problema de equilibrio del coche. No es un problema de potencia. Se trataba del equilibrio del coche y del hecho de que no estuviera satisfecho con el comportamiento del coche. Estamos intentando entender de qué depende".

Si hoy el asfalto mojado condicionó el trabajo de todos los equipos, mañana Red Bull debería tener la oportunidad de probar una pequeña novedad en el RB22 de Isack Hadjar. El francés debía haber probado el componente ya hoy, pero las condiciones de la pista han aplazado su debut a mañana.

"Todavía no he probado la novedad, pero la probaré mañana en los Libres 3. Haremos pruebas y luego veremos. Obviamente no se trata de una pieza especialmente importante, es algo menor. Nunca pensamos que pudiera valer una o más décimas. Es algo pequeño. Veremos mañana cómo va", concluyó Hadjar.

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