La razón por la que Red Bull descarta a Vettel para 2021

Vettel vivió su mejor etapa en Fórmula 1 en el equipo austriaco, donde logró sus cuatro campeonatos del mundo y tuvo una muy buena relación con Marko. El alemán arrancará la temporada 2020 sin contrato con Ferrari para 2021, a diferencia de Charles Leclerc, su compañero de equipo, y hay quienes creen que un regreso de Vettel a Red Bull es una posibilidad en lugar de Alex Albon.

Sin embargo, el propio Marko se encargó de aclarar que el regreso de su ex piloto a la escudería de Milton Keynes no está en los planes.

"Dada la renovación de Max, no me imagino a dos líderes con nosotros, no veo a las dos 'V' juntas. Simplemente por dinero, eso es improbable, sería muy difícil", declaró Marko a Motorsport Magazin.

El austriaco fue consultado también por la posibilidad de incorporar a Fernando Alonso para un eventual retorno a la F1 en 2021, pero al español tampoco le ve futuro en Red Bull.

"Tal y como están las cosas ahora, es absolutamente imposible de imaginar. En realidad, hay dos razones para ello. En primer lugar, la relación entre Alonso y Honda, que creo que está bastante dañada", dijo Marko.

"Todo nuestro sistema de Fórmula 1 se basa en el programa junior. Eso significa que los talentos de nuestra cantera siempre pasan a la Fórmula 1. Si firmáramos a Alonso, sería el piloto de más edad en la parrilla, y eso es contradictorio con nuestra filosofía", admite Marko. "Y mientras llevemos motor Honda, es imposible de todos modos".

