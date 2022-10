Red Bull descarta que el auto de "Checo" Pérez sea inseguro en Austin

Red Bull y Alpine se enfrentan a una investigación de los comisarios el domingo por la noche tras el Gran Premio de Estados Unidos debido a una protesta de Haas por motivos técnicos.

Tanto Sergio Pérez como Fernando Alonso sufrieron daños en sus coches durante la carrera en el Circuito de las Américas.

Pérez terminó en cuarto lugar, a pesar de perder el endplate derecho del alerón delantero de su coche después de un choque en la primera vuelta con Valtteri Bottas.

Alonso, por su parte, logró terminar séptimo para Alpine a pesar de un gran accidente que vio cómo su coche salía por los aires tras el contacto con el Aston Martin de Lance Stroll. Alpine cambió el alerón delantero del coche de Alonso antes de devolverlo a la carrera.

El español continuó y llegó a la meta séptimo, pero en el camino se le desprendió el espejo derecho justo cuando adelantaba a Kevin Magnussen, piloto de Haas.

Pero después de la carrera, Haas presentó una protesta contra ambos coches por los daños sufridos. Tras la revisión de los comisarios, ambas fueron consideradas admisibles.

Esto significa que representantes de Alpine y Red Bull deberán reunirse con los comisarios para discutir el asunto el domingo por la noche en Austin.

La razón de la protesta de Haas es que en tres ocasiones este año sus coches han tenido que entrar en boxes tras recibir una bandera negra y naranja debido a daños en sus endplates, a pesar de que el equipo insistió en que seguía siendo seguro para correr.

El endplate del alerón delantero de Pérez se aflojó tras el choque con Bottas y luego se soltó. Red Bull no cambió el alerón delantero en los boxes.

Sobre el daño en el endplate de Pérez, Horner indicó tras la competencia que no había ningún tipo de riesgo.

Realmente no quiero entrar en eso. Quiero decir, la pieza de del endplate se desprendió. En ese momento, el alerón era estructuralmente seguro, trabajamos con el delegado técnico para demostrarle que estructuralmente era sólido y ellos estaban contentos con eso, dijo Horner.

Por su parte, el director de la escudería Alpine, Otmar Szafnauer, dijo a Motorsport.com que era "ridículo" haber presentado una protesta, ya que se trataba de "daños evidentes por accidente" en el coche de Alonso.

"Se permite que los coches terminen con daños por accidente, sucede todo el tiempo", dijo.

"No tener un espejo es muy diferente a no tener un alerón delantero que funcione. Creo que hay diferentes tipos de daños en los coches y no puedes correr con un coche inseguro. Pero si tu espejo se cae, es seguro, no es un coche inseguro".

