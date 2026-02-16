Red Bull espera que un coche ganador convenza a Verstappen de cara a la F1 2026

Hace poco menos de un año surgieron los primeros rumores de que Max Verstappen estaba intentando activamente desvincularse de Red Bull, y quizá incluso de la F1 por completo. El patrón general de bajo rendimiento del equipo en la primera mitad de esa temporada dejó abierta la puerta para que Verstappen activara una cláusula de rendimiento en su contrato —y, quizá más preocupante para Red Bull, parecía estar perdiendo interés en la propia F1, participando abiertamente en carreras de simulador y de sportscars.

Un cambio de liderazgo y una recuperación competitiva volvieron a encaminarlo en la dirección correcta, pero Red Bull no querrá que eso vuelva a ocurrir.

En ese contexto, el desprecio abierto de Verstappen por las nuevas reglas de 2026 y por los coches que han producido resulta preocupante. Que una de las mayores estrellas de la F1, cuatro veces campeón del mundo, compare de forma desfavorable el producto del nuevo reglamento con la Formula E y ponga en duda abiertamente su futuro en la F1 es embarazoso para los interesados y preocupante para sus empleadores.

Al igual que la temporada pasada, la única palanca que Red Bull puede accionar es darle a Verstappen el coche más rápido posible y esperar que las victorias lleguen en cantidad suficiente para que deje de lado sus reservas.

"No es mi objetivo hacerlo feliz", dijo el director técnico Pierre Wache cuando se le preguntó qué puede hacer el equipo para que esté más contento con la situación actual.

"Podemos hacerlo feliz ganando la carrera.

"Mi trabajo y el del equipo, a mi nivel, es asegurarnos de darle la herramienta con la que pueda competir adelante. El reglamento en sí y cómo es el diseño del coche, en términos de sensaciones con el coche debido a este reglamento, es un área externa.

"Es un debate de la FIA. Y podemos participar en él, pero el propósito principal y el foco principal es hacer el coche mejor."

Red Bull needs a winning car to keep Verstappen engaged Photo by: Joe Portlock / LAT Images via Getty Images

Así que la conclusión, según Wache, es que convencer a Verstappen de la causa de la gestión de energía, y de ejercer paciencia con coches que se dice que son hasta 50 km/h más lentos en curvas rápidas que la generación anterior, es tarea de la FIA. Quizá con algo de ayuda del titular de los derechos comerciales, que se entiende está muy inquieto por el sentimiento negativo que se filtra desde el paddock.

Lo que está dentro del ámbito de control de Red Bull es la capacidad de construir coches ganadores. Pero dónde se sitúa el RB22 en el orden competitivo aún es desconocido, ya que es evidente que todos los equipos —con la probable excepción de Aston Martin— han estado ocultando su ritmo.

Por ahora, lo que tenemos es el intercambio de golpes entre ciertos equipos desviando la atención hacia otros. Mercedes, que tiene razones de peso para ocultar su potencial dado el revuelo en torno a su unidad de potencia, insiste en que la nueva unidad de potencia desarrollada internamente por Red Bull está un paso por delante en términos de despliegue de energía sostenido de una vuelta a otra.

Los clientes de Mercedes, entre ellos McLaren, han hecho eco de ese sentimiento, pero creen que la unidad de potencia de Brixworth puede desarrollarse para ofrecer un rendimiento similar.

Other teams say Red Bull's electrical deployment is superior but the team insists it only has the fourth-fastest car Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Red Bull ha restado importancia a las sugerencias de que tiene la unidad de potencia más efectiva, y Verstappen ha despreciado abiertamente las afirmaciones de Mercedes de que su truco con la relación de compresión solo vale uno o dos caballos de potencia.

"Es difícil decirlo", dijo Wache cuando se le preguntó dónde cree que se sitúa el paquete de Red Bull.

"No somos la referencia, eso seguro. Vemos claramente que los tres equipos punteros, Ferrari, Mercedes y McLaren, están por delante de nosotros.

"Parece, por nuestro análisis, que estamos por detrás. Pero dónde creemos que estamos, es difícil decirlo respecto a los demás porque el plan de tandas de cada uno, el nivel de combustible que usan, el nivel de potencia que usan, es difícil de decir.

"Pero actualmente ese es nuestro análisis [que Red Bull es el cuarto paquete más rápido], aunque podría estar equivocado, para ser sincero. No dedicamos demasiado tiempo a eso, intentamos centrarnos en cómo mejorar."