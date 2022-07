Red Bull contradice a Sergio Pérez sobre cambios en el coche

También destacó que su equipo tiene las herramientas de puesta a punto necesarias para que Sergio Pérez se sienta más cómodo con el coche.

En sus declaraciones este jueves en el GP Austria, Pérez sugirió que en las últimas carreras el RB18 no se ha adaptado a él tanto como al principio de la temporada.

Así habló el mexicano: "No me he sentido tan cómodo con él como al principio. Digámoslo así. Así que creo que tengo que trabajar para entender lo que está pasando".

Monaghan insistió en que el equipo no buscó hacer que el coche se adaptara mejor al compañero de Pérez, Max Verstappen, y subrayó que cualquier cambio reciente en el monoplaza fue resultado del proceso normal de desarrollo del rendimiento.

"No somos conscientes de haber dado un paso deliberado para hacer el coche menos a su gusto", dijo.

"No es fácil hacer que los coches vayan más rápido, digamos. Y dentro de un conjunto bastante restringido de reglamentos técnicos y libertades, si encuentras una manera de añadir un poco de ritmo, lo adopotarás si está dentro de tus limitaciones económicas".

"Así que entonces pasas por un proceso con tus herramientas de investigación, realización a tamaño real y luego evaluación a tamaño real. Y si parece que nos da algo de ritmo en el coche, normalmente, lo mantendremos lo usaremos en base a que todas nuestras herramientas dicen que el coche será más rápido".

"Ahora bien, puede ser que al desplegar esas herramientas, haya sido más fácil para Max adoptarlas. Quizá su puesta a punto se ha adaptado un poco más que la de Checo. Pero no es que el coche sea fijo en cuanto a sus parámetros, y que Checo no pueda luego revisar la puesta a punto para decir que vuelve a estar a gusto".

"Y sería una tontería por nuestra parte no intentar luego darle a Checo un método de sacarle más partido. Estamos en una batalla por los dos títulos. Y necesitamos los dos coches por delante de los Ferrari y los Mercedes, así que haremos todo lo posible para que los dos estén ahí".

Sergio Perez, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Monaghan dijo que hay maneras de hacer que Pérez se sienta más cómodo con el coche.

"¿Hemos seguido una dirección preferente para Max?", señaló. "No, en realidad no. Es bastante difícil añadir ritmo. Y si encontramos un método para hacerlo, lo haremos".

"Y luego, dentro del conjunto de herramientas de un ingeniero de carrera, y de las cosas que podemos cambiar, por supuesto, buscaremos revisar la puesta a punto, todo el mundo lo haría".

"Debería estar dentro de nuestras posibilidades encontrar algo que quizás sea un poco más de su agrado. Y el equilibrio entre los pilotos a lo largo de la temporada siempre fluye".

"Si te fijas, Checo ha superado a Max este año en algunos momentos, ¿no es así? Algo que no ha sucedido desde hace tiempo con ninguno de los compañeros de equipo de Max. Así que hay altibajos".

Monaghan dijo que Red Bull Racing siempre quiere que ambos coches sean competitivos.

"Max no es de los que se duerman en los laureles, Checo tampoco y nosotros, tampoco. Así que nuestra carrera está dentro de nuestro propio equipo".

"Pero tienen que recordar que ambos conducen para el mismo equipo, y luego nuestra carrera es contra nuestros rivales, que estarán bastante contentos de vernos detrás de ellos".

"Así que nuestra lucha es en muchos frentes. Pero uno de ellos, el interno en nuestro equipo, no lo consideraría una competición, es más bien nuestro reto. Y son nuestros dos pilotos, así que los apoyaremos lo mejor que podamos".