Red Bull quedó "confundido" por la restitución de Pierre Gasly al podio de Mónaco

El jefe del equipo Red Bull, Laurent Mekies, se ha pronunciado sobre el podio restituido de Pierre Gasly en el Gran Premio de Mónaco, que le ha quitado a Isack Hadjar su tercer puesto en Montecarlo.

Varios pilotos recibieron penalizaciones por presuntamente exceder la velocidad en el pitlane en Mónaco. Mientras que la mayoría de esos pilotos cumplieron sus penalizaciones durante la carrera, Gasly no lo hizo, por lo que la penalización de tiempo se añadió después de la carrera. Las penalizaciones hicieron caer al francés de P3 a P7, promoviendo a Hadjar al tercer puesto.

Alpine inició una Revisión del Derecho, y el podio fue posteriormente restituido después de que se confirmara que el equipo francés había podido proporcionar pruebas suficientes que no habían estado disponibles para los comisarios en ese momento, demostrando que Gasly no iba con exceso de velocidad.

Tras la restitución del podio, McLaren y Red Bull indicaron su intención de presentar una apelación y Mercedes confirmó que estaba en conversaciones con sus abogados. Oscar Piastri de McLaren, Hadjar y George Russell, de Mercedes, se vieron afectados por sanciones o, en el caso del francés, por la decisión sobre devolver a Gasly a su lugar.

Hablando con Sky Sports F1 durante el fin de semana del Gran Premio de Barcelona-Catalunya, Mekies explicó: "Primero, espero que Isack disfrute del verdadero primer podio con nosotros en Mónaco, porque pilotó muy bien allí.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Creo que estamos un poco confundidos, no tanto porque pierdes el podio o ganas el podio. Estamos un poco confundidos porque, al final del día, estamos hablando de penalizaciones no apelables, y estás compitiendo alrededor de coches que están recibiendo penalizaciones no apelables, y también adaptas tu carrera a eso.

"Algunos coches realmente cumplieron sus penalizaciones allí. Creo que, independientemente de lo que pensemos como equipo, y defendemos nuestras posiciones competitivas, creo que es muy importante para los aficionados que avancemos con la claridad adecuada sobre el resultado de la carrera en el momento en que la carrera está terminando."

Los comisarios declararon en el momento de la restitución: "Los comisarios señalan que, en relación con otros coches que fueron penalizados, algunos cumplieron su penalización y esto, lamentablemente, afectó sus estrategias de carrera y, por lo tanto, su resultado en la carrera."

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Fotos del Gran Premio de Barcelona-Catalunya - sábado