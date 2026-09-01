Red Bull confirma contratación de un ingeniero de Aston Martin para sustituir a Lambiase

El equipo Red Bull de F1 ha confirmado la contratación de Tom McCullough, ingeniero veterano de Aston Martin, para sustituir a Gianpiero Lambiase —que se marcha McLaren como director de competición.

Lambiase se incorporará a McLaren en 2028 para ocupar el cargo de director de competición, bajo las órdenes del director del equipo, Andrea Stella. El británico desempeña actualmente una doble función en el equipo como ingeniero de carrera de Max Verstappen, compaginando esas tareas con un puesto más general como "jefe de competición".

Como ya se había informado, el antiguo ingeniero de rendimiento de Verstappen, Tom Hart, ha decidido no fichar por Williams para asumir el puesto de ingeniero de carrera a partir de 2027. La escudería de Milton Keynes también ha encontrado ya un sucesor para Lambiase como jefe de competición en la figura de McCullough, procedente de Aston Martin.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Tom al equipo a principios de 2027 y esperamos con interés la gran experiencia y los conocimientos que aportará al puesto", ha comunicado el equipo en un comunicado.

Gianpiero Lambiase tiene previsto abandonar Red Bull a más tardar en 2028. Foto: Kym Illman / Getty Images

McCullough trabajó durante mucho tiempo en Aston Martin, tanto en la etapa de Force India como en la de Racing Point, desempeñando el cargo de ingeniero jefe de carrera durante cuatro temporadas antes de convertirse en director de rendimiento, puesto que ocupó hasta el final de la temporada 2024.

Como parte de una reestructuración del equipo a principios de 2025, las funciones de McCullough pasaron a manos del anterior director del equipo, Mike Krack. McCullough pasó a ocuparse de proyectos ajenos a la F1 en Aston Martin Performance Technologies, donde desempeñaba un cargo de alta dirección que ahora va a dejar vacante.

Este profesional de 50 años, que comenzó su carrera en el fabricante de chasis Reynard, también trabajó durante un tiempo en Sauber y Williams.