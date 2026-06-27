Red Bull asume la culpa por el fuerte impacto de Verstappen en la clasificación en Austria
Laurent Mekies reveló que una repentina pérdida de rendimiento aerodinámico trasero sentenció el destino del RB22 en la clasificación.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Peter Fox
La sesión de clasificación en el Red Bull Ring dejó un sabor amargo del lado de Max Verstappen y de Red Bull porque justo en el momento que el holandés aspiraba a pelear por la pole sufrió un impacto en la curva 9 durante su último intento en la Q3.
Durante su vuelta definitiva perdió el control de su monoplaza en la curva 9 protagonizando un aparatoso derrape sobre la grava que terminó directamente contra las barreras, dejando al coche en la quinta posición.
En un principio se consideró que Verstappen fue víctima de su propio deseo por empujar más el coche y llevarlo al límite, pero el director de la escuadra, Laurent Mekies, compareció ante los medios de comunicación y tras explicar que el cuatro veces campeón del mundo estaba en buen estado físico tras el impacto, admitió que el verdadero problema tuvo su origen en la propia escudería.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Peter Fox / Getty Images
“Lo más importante después de esta accidentada sesión de clasificación es que Max está bien. Tuvo una excelente primera tanda en la Q3, y su intento final estaba siendo muy rápido hasta que perdió el auto en la curva 9”, dijo Mekies.
El directivo fue claro y detalló las extrañas variables que dejaron al holandés sin el control del monoplaza en una de las zonas más complejas del circuito.,
“La dinámica del incidente fue bastante inusual; perdimos rendimiento aerodinámico en la parte trasera del coche y eso no le dio a Max ninguna oportunidad de salvarlo. Como equipo, asumimos toda la responsabilidad por ello y le pedimos disculpas”.
El directivo francés también aprovechó para justificar los momentos de tensión vividos en la Q2, fase donde el piloto neerlandés estuvo cerca de quedar eliminado frente a Pierre Gasly tras realizar un único intento cronometrado.
“No enviar a Max para una segunda tanda en la Q2 fue sin duda una decisión al límite. Pero sabíamos que teníamos que correr algunos riesgos tras decidir afrontar la clasificación con solo tres juegos nuevos de neumáticos blandos, esto para darnos más opciones estratégicas de cara a la carrera”.
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