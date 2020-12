Finalmente llegó el anuncio del fichaje del piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez en Red Bull Racing para 2021 y las redes sociales estallaron de mensajes de felicitaciones y alegría.

Desde pilotos como Jenson Button, pasando por Nico Rosberg, Carlos Sainz Jr. y el propio director de Red Bull Racing, Christian Horner usaron sus redes sociales para reaccionar al anuncio y compartir cómo tomaron la noticia.

El mexicano cierra así un año de altibajos, se quedó sin asiento a mitad de año, debió perderse dos carreras debido al coronavirus y hasta último momento no tuvo confirmación sobre su futuro, habiendo asegurado que se tomaría un año sabático sí no lograba cerrar el acuerdo con Red Bull. La parte final de 2020 se enderezó, no sólo con este anuncio sino con su histórica victoria en el GP Sakhir y con su décimo podio, logrado en el GP Turquía.

Pérez llegará a Red Bull Racing en su temporada once en la Fórmula 1, acumulando 10 podios, una victoria y 706 puntos. Para el mexicano, esta es una oportunidad que ha estado esperando "desde que me uní a la Fórmula Uno" y aseguró estar "increíblemente agradecido a Red Bull", dentro del equipo, el de Guadalajara espera ser un elemento que ayude al equipo a acercarse en su pelea contra Mercedes por el mundial.

Les dejamos las reacciones al anuncio: