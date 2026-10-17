Fórmula 1 GP de Singapur

La reacción de Martin Brundle a la "extraña" elección de estrategia de Hamilton en el GP de Singapur

Hamilton eligió no entrar a boxes bajo el coche de seguridad virtual y completó 44 vueltas con neumáticos blandos

Alex Harrington

Publicado: 17 oct 2026, 14:45

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto de: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

El sexto puesto de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Singapur 2026 fue decepcionante para el equipo Ferrari. Después de que el piloto eligiera no entrar en boxes cuando fue llamado, sufrió con los neumáticos hacia el final de la carrera y perdió un posible podio junto a su compañero Charles Leclerc. Martin Brundle dio ahora su veredicto sobre lo que calificó como una estrategia "extraña".

Escribiendo para Sky Sports F1 tras la carrera en Marina Bay, el expiloto convertido en comentarista analizó la decisión de Hamilton de no entrar en boxes bajo el coche de seguridad virtual, el momento en el que su carrera pareció tomar un rumbo negativo.

Lo que Brundle vio desde la cabina de comentarios

Hamilton entró en la vuelta 18 para montar blandos, lo que parecía el primer movimiento de una carrera a dos paradas. Luego el Aston Martin de Lance Stroll se detuvo en la pista, salió el VSC y Ferrari llamó a sus dos autos a boxes. Hamilton eligió no aprovechar la oportunidad, lo que lo dejó con un tramo de 44 vueltas hasta la bandera con un único juego de blandos. El veredicto de Brundle:

"Hamilton comenzó con un juego nuevo de neumáticos medios, pero empezó a sufrir a medida que avanzaba la carrera", escribió. "Parecía estar con una estrategia clara a dos paradas y entró tan pronto como en la vuelta 18 para montar neumáticos blandos. De manera extraña, no volvería a detenerse, pese a la oportunidad de hacer una parada relativamente barata bajo un Virtual Safety Car [VSC] cuando el Aston Martin averiado de Lance Stroll tuvo que ser retirado del circuito.

"Hamilton sufrió entonces una caída implacable en el clasificador y terminó perdiendo el quinto puesto con el McLaren de Oscar Piastri en las etapas finales, pese a que el australiano había realizado una parada no programada por un pinchazo lento.

"Después de la carrera, se supo que pasar a una estrategia de una sola parada, que le exigía completar 44 vueltas con los mismos neumáticos, había sido una decisión del propio Hamilton.

"Pidió disculpas al equipo por la decisión.

"Es difícil conducir un auto moderno de F1 y gestionar la estrategia del equipo desde el volante, y el incidente fue revelador. Ferrari aparentemente esperaba que Hamilton entrara en boxes bajo el VSC."

El jefe de equipo de Ferrari, Fred Vasseur, dijo algo muy similar desde el muro de boxes. Les dijo a los periodistas: "Perdimos el podio con esto", y afirmó que Hamilton probablemente habría terminado segundo o tercero si se hubiera detenido. Sobre la instrucción desobedecida, Vasseur dijo: "Cuando les pedimos que entraran en boxes, Lewis quiso quedarse en pista".

También lee:

Hamilton asumió la culpa

En su favor, Hamilton no se escondió del hecho de que fue su decisión la que arruinó su carrera. Pidió disculpas por radio después de la bandera: "Perdón, chicos. Los decepcioné hoy con esa estrategia". Fue eximido de pasar por la zona de prensa tras sentirse mal y ser revisado por el equipo médico de la FIA. El lunes publicó un comunicado en redes sociales:

"Ayer no fue el resultado que buscábamos, y eso es mi responsabilidad. En una pista en la que es difícil adelantar, hay que intentar algo diferente y elegí una estrategia que finalmente no funcionó. Es una lección dolorosa de aprender, pero asumo toda la responsabilidad por las decisiones que tomé.

"Correr implica decisiones que no siempre dan el resultado deseado. La clave es reconocer los errores cuando ocurren y usarlos como base para mejorar. Estoy agradecido al equipo por el trabajo que realiza cada fin de semana. El P6 no refleja el ritmo que tuvimos en el auto durante el fin de semana y, pese al resultado, hay aspectos positivos para llevarnos.

"Muchísimas gracias a los aficionados en Singapur por la energía. Seguiré trabajando y volveré a pelear en la próxima carrera."

El instinto detrás de la apuesta de Hamilton es comprensible. Singapur es una pesadilla para adelantar, al tratarse de una pista donde un piloto atrapado en el tráfico intentará casi cualquier cosa para salir de ahí. Pero una parada gratis bajo un VSC sería difícil de dejar pasar para cualquier piloto, de ahí que Brundle quedara tan confundido al respecto.

Hamilton tiene siete títulos mundiales y los instintos para respaldarlos, pero la F1 moderna le da al muro de boxes datos que un piloto en el cockpit simplemente no tiene. Un equipo que ha construido su decisión alrededor de una parada bajo VSC necesita que su piloto confíe en ella, y Ferrari necesita mucha más de esa confianza de su piloto más famoso de la que obtuvo en Singapur.

También lee:

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Alex Harrington





Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



9 d



Lando Norris pone en duda el valor de una carrera sprint en Singapur





Nike podría volver a la Fórmula 1 por primera vez desde la era de Michael Schumacher



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



10 d



Nike podría volver a la Fórmula 1 por primera vez desde la era de Michael Schumacher





Leclerc explica por qué el caos de Baréin ha avivado los temores de los pilotos de F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Bahrein



11 d



Leclerc explica por qué el caos de Baréin ha avivado los temores de los pilotos de F1

More from

Lewis Hamilton





Por qué el error de Hamilton en Singapur podría haber sido una señal de que estaba mal



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



3 d



Por qué el error de Hamilton en Singapur podría haber sido una señal de que estaba mal





Toto Wolff admite que la polémica entre Rosberg y Hamilton de Abu Dhabi en 2016 fue "culpa mía"



Fórmula 1



Fórmula 1 3 d



Toto Wolff admite que la polémica entre Rosberg y Hamilton de Abu Dhabi en 2016 fue "culpa mía"





Por qué Ferrari hizo caso a Lewis Hamilton ante su fallida apuesta en Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



5 d



Por qué Ferrari hizo caso a Lewis Hamilton ante su fallida apuesta en Singapur

More from

Ferrari





Vasseur duda de Red Bull sea actualmente el mejor equipo de la F1



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



4 d



Vasseur duda de Red Bull sea actualmente el mejor equipo de la F1





Por qué Leclerc no perdió la victoria de Singapur en la arrancada, sino unos metros después



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



4 d



Por qué Leclerc no perdió la victoria de Singapur en la arrancada, sino unos metros después





Por qué Leclerc no pudo superar a Verstappen en la frenada de la curva 1 del GP de Singapur



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Singapur



5 d



Por qué Leclerc no pudo superar a Verstappen en la frenada de la curva 1 del GP de Singapur

Últimas noticias





Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



5 min



Mercedes comparte la emotiva llamada entre Joshua Dürksen y el presidente de Paraguay





Cinco veces campeón de IndyCar, debutante en Indy NXT: Alex Palou lidera el test en el circuito mixto de IMS



Indy Lights



IndL Indy Lights 12 min



Cinco veces campeón de IndyCar, debutante en Indy NXT: Alex Palou lidera el test en el circuito mixto de IMS





Horner pide replantear el límite presupuestario de la F1: "Los equipos gastan $500 o $600 millones"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Singapur



1 h



Horner pide replantear el límite presupuestario de la F1: "Los equipos gastan $500 o $600 millones"





A qué hora y cómo ver hoy la carrera de Verstappen en el GT World en Portimao



GTWE



GTWE GTWE



Portimão



1 h



A qué hora y cómo ver hoy la carrera de Verstappen en el GT World en Portimao

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete