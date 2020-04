La razón por la que Schumacher falló con Mercedes

Mercedes ha dominado la Fórmula 1 durante seis temporadas, pero al principio del regreso del fabricante alemán a la categoría el camino no fue fácil, y en los primeros años apostaron por traer del retiro a Michael Schumacher, un retorno que no dio los resultados esperados.

El siete veces campeón mundial regresó a las carreras en 2010, después de tres temporadas fuera de las pistas, encontrando un monoplaza que no estaba a la altura en el equipo de Brackley, que apenas había ganado el título bajo la bandera de Brawn GP.

El período de tres años 2010-2012 no fue fácil para el alemán, que tuvo que conformarse con un podio en Valencia en 2012 y una pole position en Mónaco, pero perdida por una penalización de cinco posiciones en la parrilla.

Hace unos días, John Barnard subrayó cómo Schumacher necesitaba una configuración particular para rendir al máximo, con un frente en el monoplaza preciso y un trasero "más ligero". Un estilo que no coincidía con la línea de desarrollo que los autos de la categoría habían tomado durante su ausencia, esto según palabras de su ex manager Willi Weber.

"Estoy 100% de acuerdo con Barnard. Michael tenía una configuración especial para su estilo de conducción y no pudo obtenerla de Mercedes", dijo a Kolner Express.

"Los autos habían evolucionado en una dirección diferente, por lo que Michael no tuvo el mismo impacto que tuvo en Benetton y Ferrari".

"Eso es cierto, pero después de 2009 Ross Brawn ya no había podido mejorar mucho el auto. Había tecnología diferente, una generación diferente de pilotos y Rosberg era más rápido, a pesar de que Michael estaba en mejor forma que nunca".

"Michael falló en Mercedes, pero si tan solo me hubiera escuchado ...", concluyó su antiguo protector.

GALERÍA: hace 10 años Mercedes hacía su presentación en F1