Ralf Schumacher: Red Bull tiene miedo a la salida de Verstappen

Si se cree al experto de Sky Ralf Schumacher, en Red Bull sí tienen miedo a la posible salida de Max Verstappen. "También intentaron conseguir a Leclerc, que está muy unido a Laurent Mekies", explicó Schumacher después del tercer entrenamiento libre en Barcelona.

"Eso no funcionó." Ahora se sigue escuchando que están detrás de Piastri. O sea, en Red Bull tienen ciertas preocupaciones de que Max tome esa decisión en algún momento."

"Y claro, para ese caso también hay que tener otros pilotos en el equipo y creo que eso se nota ahora mismo", subraya Schumacher. "Pero puedo entender la frustración de Max, solo que [esta] no le ayuda. Pero una cosa también está clara: Creo que [Pierre] Wache no lo va a conseguir, [de eso] estoy bastante seguro."

Pierre Wache trabaja en el equipo de Milton Keynes como director técnico. Ya la primavera pasada Schumacher había subrayado que el ingeniero no es una figura como Adrian Newey. Encaja con ello el comentario del moderador de Sky Peter Hardenacke, de que el "Technical Director" había parecido bastante nervioso el viernes.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"No, simplemente está sobrepasado", fue la respuesta de Schumacher. "Los zapatos le quedan demasiado grandes, desde mi punto de vista."

Sobre el tema Verstappen, el ex piloto de Fórmula 1 subraya: "Quiero decir, [está] constantemente esta discusión: 'Tengo ganas, no tengo ganas.'"

"O sea, desde el punto de vista de Red Bull, tengo que cubrirme de alguna manera con Max Verstappen, que además tiene muchas ideas en la cabeza, GT y demás. Por eso creo que es comprensible y no va con mala intención."

Por ahora, el futuro del cuatro veces campeón del mundo sigue siendo incierto. Debido a las críticas constantes del piloto de Red Bull al reglamento actual, se plantea una posible salida del deporte de los Grandes Premios.

A eso se suman rumores sobre un cambio a Mercedes, que fueron avivados por una reunión entre Jos Verstappen y Toto Wolff en el Gran Premio de Canadá.

En los entrenamientos libres de Barcelona, Verstappen quedó sexto, a ocho décimas de distancia. En este contexto, Schumacher subraya, sin embargo, que la escudería se está defendiendo lenta pero seguramente de las quejas verbales del piloto de 28 años.

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